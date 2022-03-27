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Binance Dahil Oldu! Bu Ülke Emlak Vergisi Ödemelerinde Bitcoin’i Kabul Edecek

Bu Güney Amerika ülkesi,kentsel gayrimenkullerle ilgili vergiler için Bitcoin (BTC) ödemelerini resmi olarak kabul etmeye başlayacak.
10:35
27 Mart 2022
Yazar: Emre Aydıner

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehri, şehir sınırları dahilindeki kentsel gayrimenkullerle ilgili vergiler için Bitcoin (BTC) ödemelerini resmi olarak kabul etmeye başlayacak.

Rio de Janeiro, Emlak Vergilerinde Bitcoin’i Kabul Edecek

Brezilya tarafından bildirildiği üzere, Ekonomik Kalkınma, Yenilik ve Sadeleştirme Bakanı Chicão Bulhões tarafından açıklanan yeni kripto yanlısı vergi yasaları 2023’ten itibaren uygulanacak.

Brezilya Belediye Başkanı Eduardo Paes liderliğindeki bu davaya destek veren Binance CEO‘su Changpeng Zhao, bölgede yeni bir ofis açacağını duyurdu.

Binance CEO‘su konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Rio de Jeneiro üzerine düşeni yaptı. Biz’de kendi işimiz üzerinde çalışıyoruz.”

Bu girişimin kullanıma sunulması, Rio de Janeiro’yu BTC ödemelerini yaygınlaştıran ilk Brezilya şehri haline getirecek. Brezilya Belediye Başkanı Eduardo Paes, tarafından yapılan duyuruya göre;

Operasyonu etkinleştirmek için belediye, kripto varlıklarını gerçeğe dönüştürmek konusunda uzmanlaşmış şirketleri işe alacak. Bu şekilde Belediye Binası, para birimi cinsinden miktarın %100’ünü elde edecek.

Brezilyalı sekreter Pedro Paulo ayrıca kripto para birimlerinin kabulüyle birlikte şehirde bu yeni varlık sınıfı için sağlam bir pazar geliştirmek olduğunu kabul ederek şunları ekledi;

IPTU örneğinde olduğu gibi, onları vergi ödemelerine entegre ederek kripto para birimlerinin dolaşımını teşvik edeceğiz ve gelecekte bu, örneğin taksi yarışları gibi pek çok hizmetlere genişletilebilir.

NFT Tabanlı Yönetim Politikaları

Şehir ayrıca sanat, kültür ve turizm de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda değiştirilemez token (NFT) tabanlı yönetim politikalarını dahil etmeyi planlıyor.

Öyle ki bu yılın başlarında 29 Ocak’ta dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Meta, çeşitli BTC ve kripto paralar ile ilgili hizmetler için donanım ve yazılım tasarlamak, geliştirmek ve tedarik etmek üzere Brezilya makamlarına ticari marka tescili başvurusunda bulundu.

Konu ile ilgili gelen bilgilere göre, Meta‘nın ticari marka başvurusu siparişi 5 Ekim 2021’de Jamaika’dan verildi.

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