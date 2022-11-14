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  •   Binance CEO’su CZ’den Dikkat Çeken FTX Krizi Açıklaması: Yardımcı Olacağız

Binance CEO’su CZ’den Dikkat Çeken FTX Krizi Açıklaması: Yardımcı Olacağız

FTX krizinin ilk gününden bu yana dikkat çeken açıklamalarda bulunan Binance CEO'su Changpeng Zhao'dan (CZ) yeni bir açıklama geldi.
10:05
14 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX krizinin neden olduğu tahribatın boyutu ortaya çıktıkça kripto para endüstrisinin önde gelen isimlerinin yavaş yavaş harekete geçtiği, birtakım girişimlerde bulundukları ya da bulunmak için hazırlık yaptıklarını açıkladıkları görülüyor. FTX krizinin ilk gününden bu yana dikkat çeken açıklamalarda bulunan Binance CEO’su Changpeng Zhao’dan (CZ) yeni bir açıklama geldi.

Binance CEO’su CZ: Yardımcı Olacağız

Binance CEO’su CZ, kısa süre önce kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada FTX’in neden olduğu olumsuzluklardan dolayı likidite krizi yaşayan projelere yardımcı olacaklarını duyurdu.

CZ, attığı tweet’te “Binance, FTX‘in neden olduğu olumsuz etkileri daha da azaltmak amacıyla, aslında güçlü olan ancak likidite krizi yaşayan projelere yardımcı olmak için bir endüstri kurtarma fonu kuruyor. Daha fazla ayrıntı yakında açıklanacak. Fondan pay alabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen Binance Labs ile iletişime geçin. Ayrıca fona ortak yatırım yapmak isteyen ve nakit parası olan diğer sektör oyuncularını da bekliyoruz. Kripto yok olup gitmiyor. Biz hâlâ buradayız. Gelin yeniden inşa edelim.” ifadelerini kullandı.

Binance CEO’sunun likidite krizi yaşayan projelere yardımcı olmak için harekete geçeceklerini duyurması topluluğun hızla dikkatini çekti. Birçok önemli ismin FTX krizinin sarsıcı etkileri devam ederken elini taşın altına koymasından dolayı CZ’yi tebrik ettiği görüldü.

FTX Krizinin Çözümü için Bekleniyor

Bir dönem dünyanın en büyük 3 kripto para borsasından biri olan FTX’in iflası kripto para piyasasına yönelik güvende büyük bir sarsıntıya neden oldu. En büyük kripto para Bitcoin (BTC), son iki yılın en düşük seviyelerine geriledi. Piyasa analistleri ve uzmanları, kripto para piyasasının ayağa kalkması için güven krizinin çözülmesi gerektiği, bu çözüme gidilen yolda düzenleyicilerden ciddi bir düzenleme oluşacağı ve düzenlemelerin kripto para piyasasının toparlanması konusunda olumlu etkilerinin olacağını öngörüyor.

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