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İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance, yeni bir blog gönderisi paylaşarak resmi bir duyuru yaptı. Yapılan paylaşımda, Binance Taraftar Token’ın Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) ile işbirliği içinde 2023-05-30 13:00’te (UTC) Brasileirão Assaí Fanverse’i başlatacağını duyurdu.

Binance Yeni Projesini Duyurdu

Global ölçekte mevcut durumda dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance, yeni bir proje için kolları sıvadı. Taraftar token odaklı yeni bir projeye girişen Binance, Brasileirão Assaí taraftarları için tasarlanmış, kullanıcıların çeşitli taraftar katılım etkinliklerine katılabilecekleri ve özel taraftar ödüllerinden faydalanabilecekleri yeni projesi Brasileirão Assaí Fanverse’i 2023-05-30 13:00’te (UTC) başlatacağını duyurdu.

Ayrıca kullanıcıların çeşitli taraftar katılım etkinliklerine katılabilmeleri ve özel taraftar ödüllerinden faydalanabilmeleri için geliştirilen bu yeni proje adına Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) ile de işbirliğine gidildi.

Brezilya Futbol Konfederasyonu ile İşbirliği Yapıldı

Kripto para birimlerinin son yıllarda dünya çapında önemli bir tanınırlığa ulaşması ve oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olmaya başlamasıyla beraber kripto ekosistemi içerisinde de çok sayıda farklı proje ortaya çıktı. Bu bağlamda taraftar token‘lar da son yıllarda büyük bir popülarite yakaladı. Manchester City ve FC Barcelona gibi Şampiyonlar Liginde boy gösteren çok sayıda dev kulüp, kendi taraftar token’larını çıkartarak kulüp adına yeni gelir modelleri oluşturdu.

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance de bu doğrultuda yeni bir adım attı ve “Brasileirão Assaí Fanverse” isimli yeni proje için Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) ile işbirliği yaptığını duyurdu. Son dönemlerde global ölçekte hizmetlerini genişletmeyi amaçlayan Binance, bu kez taraftar token’lara ilişkin önemli bir hamle yapmış oldu.