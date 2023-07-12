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  •   Binance, BBW İçin Türkiye Bombasını Patlattı! İstanbul’da Gerçekleştirilecek!

Binance, BBW İçin Türkiye Bombasını Patlattı! İstanbul’da Gerçekleştirilecek!

Özet

  • Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Binance Blockchain Week 2023 etkinliğini bu yıl İstanbul'da düzenleyeceğini duyurdu.
  • Web3 sektöründeki son gelişmelerin ve yeniliklerin keşfedildiği etkinlik 8-9 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.
  • Binance CEO'su CZ, etkinliğin Türkiye'de düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:56
12 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in Web3 sektöründeki son gelişmeleri ve yeniliklerin keşfedilmesi için her yıl dünyanın farklı yerlerinde düzenlediği Binance Blockchain Week‘in (BBW) bu yıl İstanbul’da gerçekleştirileceği açıklandı.

Binance Blockchain Week 2023 İstanbul’da Gerçekleştirilecek

Kripto para borsası Binance‘in her yıl dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirdiği ve Web3 sektöründeki son gelişmelerin ve yeniliklerin ele alındığı Binance Blockchain Week 2023’in Türkiye’de gerçekleştirileceği açıklandı.

Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ) başta olmak üzere sektörden birçok ünlü ismin katılacağı dev etkinlik, 8-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Etkinliğin biletleri ilk gelen alır esasına göre satılacak. Bilet fiyatları şu an için yüzde 85 indirimle 90 dolardan satışa sunulmuş durumda.

Binance, Binance Blockchain Week için geçen yıl Fransa ve Dubai’de iki farklı etkinlik gerçekleştirmişti.

Binance CEO’su CZ: Etkinlik Türkiye’de Olacağı İçin Mutluyum

Binance Blockchain Week 2023‘ün duyurusu Binance’in resmi sosyal medya hesaplarından yapılırken Binance CEO’su CZ, kişisel Twitter hesabından da ayrı bir duyuru yaptı.

CZ, “Binance Blockchain Week bu yıl 8-9 Kasım tarihlerinde İstanbul’a geliyor. Binance’in en güçlü topluluklarından biri Türkiye’de. Bu yüzden etkinliğe Türkiye’nin ev sahipliği yapacak olmasından doları mutluyum.” açıklamasında bulundu.

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