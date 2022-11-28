Kripto paralar için şartlı iznin altını çizdi ve bankaları uyardı. En katı şartlarda izin var.

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Dev şirketler Bitcoin psikolojik destek seviyesi olan 20.000 dolardan düşse de kripto paralara ilgi duymaya devam ediyor. Fidelity bugün müşterileri için kripto para hizmetini başlattı. Trilyon dolarlık varlık devi korkucu çöküşlerin ortasında oldukça cesur bir adım atıyor. Korkunun en yüksek olduğu günler genelde döngülerin dibini temsil eder. Peki yine öyle olacak mı? Eğer kripto paralar tarihe gömülmeyecekse bu seviyeler dip olmasa da dibe yakın bölgeler gibi görünüyor. FOMO’nun zirveye çıktığı günler geldiğinde bu günleri unutmamak dileğiyle.

Bankalara Kripto Para İzni

Singapur Para Otoritesinden sorumlu Bakan Tharman Shanmugaratnam, bir parlamento oturumu sırasında yöneltilen bir soruya verdiği yazılı yanıtta, yargı alanındaki bankaların kriptoya “önemsiz” düzeyde maruz kalmasına rağmen bu tür kripto varlıklarının uluslararası standart belirleyiciler tarafından belirlenen en zorlu risk yönetimi gereksinimlerine tabi olduğunu söyledi. Singapur bankaları toplam risk ağırlıklı varlıklarının %0,05’inden daha azını kriptoda tutuyor. Bakan şunları söyledi;

“Singapur’da yerleşik bankaların Bitcoin gibi bir kripto varlığa 100 dolarlık bir maruziyete karşı 125 dolarlık sermaye tutmaları gerekiyor.”

Singapur’un milletvekilleri, bugün başlayan ve devam etmekte olan parlamento oturumu sırasında kripto hakkında zorlu sorularla karşı karşıya. Soruların çoğu Sam Bankman-Fried’in kripto borsası FTX’in çöküşünü içeriyor ve bazıları devlet fonu Temasek’in çökmüş işletmeye yaptığı yatırıma tepki gösteriyor.

Kripto Dostu Ülke Zor Durumda

Çöküşten bu yana, ülkenin mali düzenleyicisi MAS, hangi kripto borsalarının yatırımcılar tarafından kullanımının güvenli olduğuna nasıl karar verdiğine ilişkin soruları da yanıtlamak zorunda kaldı. Kripto dostu Singapur birçok endüstri şirketinin ilk tercihlerinden biri oldu. Ancak bu özgürlükçü tavrı şimdi başına iş açmışa benziyor. Özellikle Temasek’in kayıpları çok daha ciddi sorunları da beraberinde getirdi. Ağustos ayında MAS, bankaların kriptoya maruz kalması için ihtiyati bir çerçeve oluşturmak üzere diğer düzenleyicilerle birlikte çalıştığını söyledi. Shanmugaratnam bugün yaptığı açıklamada Singapur’un uluslararası standart belirleyici Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS) tarafından tavsiye edilen gereklilikleri takip ettiğini söyledi.

Basel Komitesi, BTC ve ETH gibi kripto para birimleri için sermaye gereksinimlerini yıl sonuna kadar sonuçlandıracak. Shanmugaratnam’a göre, bu çerçeve kesinleşene kadar MAS, “BCBS’nin sermaye çerçevesi kapsamındaki en yüksek risk ağırlığı” ile devam edecek. Yani 100 dolarlık risk için 125 dolar sermaye tutulacak. Bu durum işi bankalar için çok az karlı hale getiriyor. Shanmugaratnam şunları söyledi;