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Bankacılık devi Morgan Stanley, kısa süre önce kripto piyasasına dair endişe yaratan bir rapor yayımladı.

Tether (USDT) ve USD Coin (USDC)

Bankaya göre, en büyük iki stablecoin olan Tether (USDT) ve USD Coin’in (USDC) toplam piyasa değeri düşmeye başladı. Stablecoin’ler, ABD Doları gibi belirli bir para birimine sabitlenmiş kripto para birimleridir. Morgan Stanley, araştırma raporunda, bu durumun kripto finansal sisteminde meydana gelen niceliksel sıkılaşmanın bir işareti olduğunu söyledi. Raporda, Ağustos ortasında sorunlar yaşayan stablecoin’lerin piyasa değerindeki düşüşün bir kez daha devam ettiği belirtildi. Nisan ortasındaki zirvesinden bu yan, iki stabilcoin’in piyasa değeri yüzde 10 değer kaybetti. Bankacılık devi, stablecoin’lere yönelik talepteki düşüşün, piyasadaki mevcut likiditenin yanı sıra kaldıraç için kalıcı talebin bir göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi. Piyasa değerindeki düşüş, kripto para piyasasındaki niceliksel sıkılaşmayı temsil ediyor.

USDC’nin piyasa değerindeki düşüşe dikkat çeken Morgan Stanley’e göre bunun nedeni, kurumlarının bu stablecoin’i kripto paraları satın almak için kullanması olabilir. Rapora göre, USDC piyasa değerindeki düşüş, düzenleyici değişiklikten önce başladı ve Mart ile Mayıs arasında görülen düşüşe benziyor. Bankacılık devi Morgan Stanley, merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde yeniden kaldıraç oluşumuna dair çok az kanıt gördüğünü söyledi. DeFi, herhangi bir geleneksel aracı kullanmadan blok zincirinde gerçekleştirilen borç verme, ticaret ve diğer finansal faaliyetler için bir ölçüttür.

Fed, Belirleyici Unsur Olmaya Devam Ediyor!

Banka ayrıca, kripto para piyasasının Fed’in para politikasına son derece duyarlı olduğunu söyledi. Geçen hafta Jackson Hole toplantısında, Federal Rezerv başkanı Jerome Powell, yükselen enflasyonu kontrol etmek için faiz oranlarını artırmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Fed‘e göre, daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve mevcut işgücü piyasası koşulları enflasyonu düşürmeyi hedeflerken, bu süreçte ABD halkı ve işletmeler daha fazla sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Bu stratejiler enflasyonu düşürürken, piyasalara da darbe vurabiliyor. Ancak sistemde istikrarının yeniden sağlanması için bu önlemler gerekli.

Powell’ın yorumlarından kısa bir süre sonra, kripto piyasası geçen hafta yine satış baskısı altına girdi. Fed’in sıkılaştırma önlemleri ile yatırımcılar yine Bitcoin (BTC) ve hisse senetleri gibi risk varlıkları terk edebilir. Sonuç olarak, kripto para birimleri muhtemelen baskı altında kalmaya devam edebilir.