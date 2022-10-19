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Bank of America’dan Müjde Geldi! Bitcoin’de Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitebilir!

Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, Bank of America'dan gelen rapor sektörde büyük heyecan yarattı. 
12:00
19 Ekim 2022
Bank of America'dan Dikkat Çeken Rapor! Bu Altcoin'i İşaret Etti
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, Bank of America’dan gelen rapor sektörde büyük heyecan yarattı.

‘Fed, Bu Tarihte Geri Adım Atacak!’

Kripto para piyasası son zamanlarda makroekonomik şartlar nedeniyle büyük darbe aldı. Ancak Bank of America tarafından yakın zamanda yapılan bir rapora göre, Bitcoin dip seviyeyi görmüş olabilir. Çeşitli hedge fon yöneticilerini içeren anket, 2023’ün başlarında güçlü bir hisse senedi rallisinin başlayabileceğini ortaya koyuyor. Borsa ve Bitcoin arasındaki yüksek korelasyon düşünüldüğünde, 2003’ün ilk çeyreği kripto para piyası içinde dönüm noktası olabilir. Bank of America anketi ayrıca Federal Rezerv’in 2023’ün başlarında geri adım atmasını bekliyor. Bank of America, 2023’ün ilk yarısında güçlü bir hisse senedi rallisinin başlayacağına inanıyor.

Bu nedenle, yeniden kripto paralara yatırım yapmak için en iyi zaman olabilir. Bloomberg’e göre anket, hisse senetlerinde ve dolayısıyla da  Bitcoin‘de “kapitülasyon ” riskinin sona erdiğini vurguluyor. Diğer stratejistler, dip seviyeye 2023’ün başlarında ulaşılabileceğine inanıyor. Bank of America’nın baş stratejisti, anketin tam makro kapitülasyon, yatırımcı kapitülasyonu ve politika kapitülasyonunun başlangıcını güçlü bir şekilde işaret ettiğine inanıyor. Kripto piyasası, genel borsa ile güçlü bir korelasyon gösteriyor. Bu nedenle, Bitcoin teknoloji hisseleri ve teknoloji odaklı NASDAQ 100 ile güçlü bir korelasyon gösteriyor. Uzmanlara göre, bu korelasyonun azalması bu süreçte büyük önem teşkil ediyor.

Fed: Resesyon, Deflasyon ve Stagflasyon!

Bu korelasyon nedeniyle, kripto para piyasası büyük bir satış baskısı yaşıyor. Federal Rezerv, şişirilmiş bilançosunu boşaltmakla meşgul. Ayrıca, niceliksel sıkılaştırma ve faiz artırımları borsada düşüşe neden oldu. Fed, faiz oranlarını art arda dört kez 75 baz puan artırdı. Son TÜFE ve ÜFE verileri, başka bir büyük faiz artırımına işaret ediyor.

Ancak uzmanlar, Fed’in küresel finansal istikrarı korumak için para politikasını sorgulaması   gerektiğine inanıyor. Durgunluk, deflasyon ve stagflasyon korkuları önemli ölçüde arttı. Anket, piyasa likiditesinin önemli ölçüde bozulduğuna ve borsada yatırımcı karamsarlığının arttığına işaret ettiğine inanıyor. Ancak kripto ve piyasa uzmanı Florian Grummes, kripto kışının bir buçuk yıl daha sürebileceğine inanıyor

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