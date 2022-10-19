Ön satışın 2. aşaması için hazır olan merkezsiz NFT GameFi tokenının ilk ön satış aşamasından sonra fiyatının %22,87 artması ve ön satışın başarılı bir şekilde gelişmesinden sonra bazı uzman isimler Girles Metaverse geliştiricileriyle bir AMA (Ask Me Anything) etkinliği düzenledi.
Uzmanlar, Girles Metaverse’in amaçlarını ve hedeflerini öğrenmek için Girles Token geliştiricileri ile ilk AMA’yı gerçekleştirdi. Girles Token, Ethereum platformunda oluşturulmuş merkezi olmayan bir NFT GameFi tokenı ve ön satışı şu anda web sitesinde yatırımcılara sunuluyor.
AMA soruları ve ekibin verdiği yanıtlar:
Ön satışın tüm aşamalarından sonra kalan tokenlar yakılacak.
Ön satışın beşinci aşamasında tokenın maliyeti, token başına 0,003571 ABD doları. Bu değer listeleme sırasında belirlenecek.
Yol haritasına göre, yol haritasının 3. aşamasında borsalarda aktif bir listeleme gerçekleşecek, ancak başarılı bir ön satıştan sonra token ayrıca birkaç listelemeden geçecek.
Token ekonomisindeki toplam likidite yüzdesi, merkezi borsalarda likidite için 677 milyon token tahsis edilecek olan %21.07.
GameFi, Metaverse, Gelecek.
Şimdi aktif olarak reklam için platformlar arıyoruz ve ayrıca bilgileri yakında yayınlayacağımız NFT Market ve Minecraft P2E sunucusunu aktif olarak geliştiriyoruz.
Token Cyberscope tarafından zaten denetlendi ve diğer sözleşmeler yol haritasının ardından denetlenecek.
Hayır. Girles Token, her şeyden önce büyüyen bir topluluğa ve yeni fikirlere sahip bir NFT GameFi tokenı. Büyük bir varlık olmayı hedefliyoruz.
Mükemmelliğin sınırı yok! Hala tanıtım için platformlar arıyoruz, bu yüzden her şey ileride açıklanacak.
Evet, token kodu, token sözleşmesini onayladığımız Etherscan’da görüntülenebilir.
Girles Metaverse sitesi tek sayfalık bir site olmadığı için sözleşmelerin ve sitenin geliştirilmesi yaklaşık 70 gün sürdü. Ham ürün sunmayı sevmediğimiz için çoğu zaman test edilerek ilerlendi.
NFT Minting zaten kullanıcılar için mevcut ve NFT Minting 2. aşamaya geçti. Toplamda 7 aşama olacak ve bunun sonucunda mint ücreti 0,25 ETH’den 4 ETH’ye yükselecek.
Hayır. Tokenın özelliği, yeni tokenların basılmasına ve maksimum toplam arzın artırılmasına izin vermez. Girles Token birçok güvenlik özelliğine sahip.
Tokenin ön satışı %207.05 yatırım getirisine sahip. Bu, yatırımcının erken aşamalarda yatırım yaparak ön satış sırasında %207.05’e varan kâr elde edebileceği anlamına gelir.
Evet, yakında NFT koleksiyonunu ilgili NFT sitelerinde listeleyeceğiz.
Evet, şu anda bize bu konuda yardımcı olacak bir firma ile çalışıyoruz.
Presale – Girles Hakkında – Telegram