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Girles Token AMA: Ön Satıştan Neler Beklenmeli?

11:07
19 Ekim 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ön satışın 2. aşaması için hazır olan merkezsiz NFT GameFi tokenının ilk ön satış aşamasından sonra fiyatının %22,87 artması ve ön satışın başarılı bir şekilde gelişmesinden sonra bazı uzman isimler Girles Metaverse geliştiricileriyle bir AMA (Ask Me Anything) etkinliği düzenledi.

Uzmanlar, Girles Metaverse’in amaçlarını ve hedeflerini öğrenmek için Girles Token geliştiricileri ile ilk AMA’yı gerçekleştirdi. Girles Token, Ethereum platformunda oluşturulmuş merkezi olmayan bir NFT GameFi tokenı ve ön satışı şu anda web sitesinde yatırımcılara sunuluyor.

AMA soruları ve ekibin verdiği yanıtlar:

  • Ön satış sırasında tüm tokenlar satılmazsa ne olur?

Ön satışın tüm aşamalarından sonra kalan tokenlar yakılacak.

  • Listeleme sırasında tokenın fiyatı ne olacak?

Ön satışın beşinci aşamasında tokenın maliyeti, token başına 0,003571 ABD doları. Bu değer listeleme sırasında belirlenecek.

  • Borsalarda listeleme ne zaman olacak?

Yol haritasına göre, yol haritasının 3. aşamasında borsalarda aktif bir listeleme gerçekleşecek, ancak başarılı bir ön satıştan sonra token ayrıca birkaç listelemeden geçecek.

  • Borsalarda likidite için kaç token tahsis ediliyor?

Token ekonomisindeki toplam likidite yüzdesi, merkezi borsalarda likidite için 677 milyon token tahsis edilecek olan %21.07.

  • Tokenı hangi 3 terim tanımlayabilir?

GameFi, Metaverse, Gelecek.

  • Girles Metaverse ekibi şimdiye kadar ne yaptı?

Şimdi aktif olarak reklam için platformlar arıyoruz ve ayrıca bilgileri yakında yayınlayacağımız NFT Market ve Minecraft P2E sunucusunu aktif olarak geliştiriyoruz.

  • Token denetimden ne zaman geçecek?

Token Cyberscope tarafından zaten denetlendi ve diğer sözleşmeler yol haritasının ardından denetlenecek.

  • Girles Token bir meme token mı?

Hayır. Girles Token, her şeyden önce büyüyen bir topluluğa ve yeni fikirlere sahip bir NFT GameFi tokenı. Büyük bir varlık olmayı hedefliyoruz.

  • Neden pazarlama kampanyasını yol haritasında belirtmediniz? Büyük bir şeyin içinde miyiz?

Mükemmelliğin sınırı yok! Hala tanıtım için platformlar arıyoruz, bu yüzden her şey ileride açıklanacak.

  • Token kodu açık mı?

Evet, token kodu, token sözleşmesini onayladığımız Etherscan’da görüntülenebilir.

  • Ön satışın başlaması kaç gün sürdü?

Girles Metaverse sitesi tek sayfalık bir site olmadığı için sözleşmelerin ve sitenin geliştirilmesi yaklaşık 70 gün sürdü. Ham ürün sunmayı sevmediğimiz için çoğu zaman test edilerek ilerlendi.

  • NFT minti ne zaman olacak ve kaç etap olacak?

NFT Minting zaten kullanıcılar için mevcut ve NFT Minting 2. aşamaya geçti. Toplamda 7 aşama olacak ve bunun sonucunda mint ücreti 0,25 ETH’den 4 ETH’ye yükselecek.

  • Yeni Girles tokenları basılacak mı?

Hayır. Tokenın özelliği, yeni tokenların basılmasına ve maksimum toplam arzın artırılmasına izin vermez. Girles Token birçok güvenlik özelliğine sahip.

  • Ön satışın ilk aşamalarında yatırım yaparak ne kadar kazanabilirsiniz?

Tokenin ön satışı %207.05 yatırım getirisine sahip. Bu, yatırımcının erken aşamalarda yatırım yaparak ön satış sırasında %207.05’e varan kâr elde edebileceği anlamına gelir.

  • Bir NFT listelemesi olacak mı?

Evet, yakında NFT koleksiyonunu ilgili NFT sitelerinde listeleyeceğiz.

  • Yatırımcılar arasında airdrop olacak mı? (Bonus soru)

Evet, şu anda bize bu konuda yardımcı olacak bir firma ile çalışıyoruz.

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