Balon Söndü Mü? Cardano (ADA) İçin Güncel Beklenti Kaç Dolar?

Özet

  • ADA Coin fiyatı 0,3 dolarlık desteği kaybetme riskiyle karşı karşıya.
  • Boğalar önünde güçlü dirençler var ve BTC düşüşü devam ediyor.
  • DJED ve Hydra sürpriz bir talep getirmediği sürece ADA Coin parabolik bir ralli yaşamayabilir.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
17:40
18 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

XRP davasıyla ilgili son gelişme heyecan vericiydi ve yatırımcılar geçtiğimiz hafta ciddi kazançlar elde etti. Ancak bu beklendiği ölçüde sürdürülebilir kazançlar getirmedi. ADA Coin ve diğerleri kazanımlarını iade etmeye başladı. Peki önümüzdeki günlerde beklenti ne yönde? Yatırımcılar ADA Coin’in kaç dolara düştüğünü görecek?

Cardano (ADA)

Cardano‘nun geri çekilmesi 0,30 dolarlık kırılma seviyesinin yakınına kadar devam etti. Genellikle böylesine derin bir düzeltme, yukarı hareketin bir sonraki ayağının başlamasını geciktirir. Bununla birlikte, hareketli ortalamalar yükseliş geçişini tamamlamak üzere ve RSI pozitif bölgede, bu da boğaların hafif bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Fiyat mevcut seviyeden yukarı dönerse, alıcılar yine ADA/USDT çiftini 0,38 dolarlık genel dirence yönlendirmeye çalışacak.

Boğaların işi son derece zor. Öncelikle 0,34 dolar seviyesindeki direnci aşmaya çalışacak. Ayıların 0,36 ve 0,39 dolar bölgesinde de direnç oluşturması muhtemel. Cardano (ADA) halen 0,3 dolar desteğini korumak için mücadelesini sürdürüyor. Ancak altında kapanışlar BTC cephesindeki negatiflik sürdüğü sürece kuvvetlenen bir ihtimale dönüşüyor.

Cardano (ADA) Geleceği

Ayı piyasalarında birçok layer1 daha fazla gelişim için çabaladı. Yeni ürünler, özellikler, teknik güncellemeler yaptılar. Ancak Cardano diğerlerine göre çok daha yavaş bir hızda büyüyor. Ağ güncellemeleri oldukça yavaş ilerlediği için geliştiriciler bu alanda şimdilik bir fırsat göremiyor. Üstelik DJED yeterince talep görmediği için büyük hayal kırıklığına neden oldu. Bu da Cardano için adeta balon sönüyor yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Önümüzdeki aylarda Hydra ve diğer güncellemelerle ağın kullanıcı çekebilmesi gerekiyor. Diğer yandan bu kullanıcılara fayda sağlayacak daha fazla uygulamaya ihtiyaç var. Akıllı sözleşme yeteneklerine 2 yıl önce kavuşsa da Cardano daha genç rakiplerine nispeten çok daha az uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Yoğun biçimde kullanılan popüler uygulamalar oluşturamadı ve bun da onun geleceğini olumsuz etkiliyor.

DJED cephesindeki ilgisizlik de ADA Coin için umutların azalmasına neden oluyor. LUNA/UST benzeri mekanizmasıyla aşırı teminatlı algo stablecoin’e ilginin artması ADA Coin fiyatı üzerinde ciddi bir yükseliş baskısı oluşturabilir.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.000 doların altında alıcı bulmaya devam ediyor.

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