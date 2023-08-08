Bitcoin (BTC) ve altcoin piyasasının geri kalanı güçlü bir konsolidasyon sürecine girerken büyük piyasa oyuncuları gözlerini önde gelen altcoin Chainlink‘e (LINK) dikmiş durumda. Bu LINK’in fiyatı için güçlü bir toparlanmanın artık an meselesi olduğu anlamına geliyor.

Balinalar Agresif Bir Şekilde Chainlink Biriktiriyor

Bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,02 yükselişle 7,37 dolardan işlem gören LINK, kripto para piyasasının genelindeki güçlü konsolidasyon aşamasına rağmen geçen ayda değerini yüzde 20 oranında arttırdı. Aynı dönemde, köpekbalığı ve balina seviyesi cüzdan adreslerinin güçlü bir LINK birikimi yaptıkları görüldü.

Zincir üzeri veri sağlayıcısı Santiment, yaz boyunca Chainlink’in GitHub’daki etkinliğinin önemli ölçüde arttığını ve varlığın en aktif olarak geliştirilen ilk 5 kripto para projesinden biri haline geldiğini bildirdi.

Dahası, güncel verilere göre balinalar ve köpekbalıkları olarak bilinen 100 bin ile 10 milyon arasında LINK tutan yatırımcılar artık Aralık 2022’den bu yana en yüksek miktarda LINK tutuyorlar. Veriler dört haftadan daha kısa bir süre içinde Chainlink’deki köpekbalığı ve balina seviyesi cüzdan adreslerinin 192 milyon dolardan fazla LINK aldıklarını gösteriyor.

Van de Poppe: LINK’in Fiyatı 11 Dolara Yükselecek

Yakından takip edilen kripto para analisti Michael van de Poppe kısa bir süre önce YouTube kanalından Chainlink’de yükseliş beklediğini açıkladı. Van de Poppe, yakın tarihli bir YouTube videosunda uzun bir toparlanma döneminin ardından önde gelen altcoin’in potansiyel olarak mevcut değerinden yüzde 50’nin üzerinde yükselebileceğini belirtti.

Analist, yaklaşık 450 gündür 5 ila 9,5 dolar aralığında işlem gören LINK’in güçlü bir ralli yapmadan önce düşmesini ve yükseliş trendli yükselen-dip modeli oluşturarak yükselmesini bekliyor. Van de Poppe, fiyatın yükselebilmesi için fiyatın 6,75 dolar civarındaki aralığın üzerinde kalması gerektiğinin altını çizerken, bu şartın sağlanması halinde 11 dolar eşiğine doğru güçlü bir ilerleme kaydedilebileceğini söyledi.