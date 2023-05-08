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Aylardır devam eden satışlar popüler altcoinin fiyatını da aşağı çekmişti. Peki işler tersine dönecek mi? Bitcoin fiyatındaki düşüş nedeniyle altcoinlerin büyük bölümü göre ciddi kayıplarla devam ediyor. Yaklaşan enflasyon verisi öncesinde yatırımcılar tedirgin ve risk almak istemiyorlar. Fakat popüler altcoinde durum değişiyor olabilir.

Cardano (ADA)

Geçtiğimiz hafta Cardano (ADA) üst üste üçüncü düşüş haftasına girerken %7,5 oranında daha değer kaybetti. Ancak on-chain veriler Cardano ağının temellerinin sağlam kaldığını gösteriyor. Kripto endüstrisinin Mayıs 2023’e dalgalı başlangıcı, diğer Layer-1 coinlerinin yanı sıra Cardano’nun da anlık bir düşüş eğilimine girdiğini gördü. Kritik göstergeler, Cardano ağı üzerine inşa edilen ADA ve diğer önemli projelere yönelik temel talepte büyük bir bozulma olmadığını gösteriyor.

Cardano (ADA) fiyatı 15 Nisan’da 2023 zirvesi olan 0,45 dolardan %17 düştü. Ancak ilginç bir şekilde, o zamandan beri Cardano’daki işlem hacimleri kötüleşmedi. Cardano ağı en son 16 Nisan’da 6 milyar doların altında günlük işlem kaydetti.

16 Nisan ve 7 Mayıs tarihleri arasında Cardano ağındaki günlük İşlem hacmi 5,79 milyar dolardan 6,76 milyar dolara yükseldi.

Kripto Para Balina Hareketleri

Talep sağlıklı kaldığı sürece, yükseliş Cardano fiyat tahmininin doğrulanması sadece bir zaman meselesidir. Büyük kurumsal Cardano yatırımcıları arasındaki hafif birikim dalgası, yakın bir fiyat toparlanmasına işaret eden bir başka kritik faktör. Birçok kripto parada balinalar satışa yönelirken ADA Coin burada ayrışmayı başardı.

Aşağıdaki grafikte 1 milyon ile 10 milyon arasında ADA Coin bakiyesi olan balinaları görüyorsunuz. Bu gruptaki balinalar yükseliş bekledikleri dönemlerde alım yaparlar. Grafik bize son düşüşlerin balinalar tarafından alım fırsatı olarak görüldüğünü söylüyor.

Balinalar 27 Nisan ve 8 Mayıs tarihleri arasında cüzdan bakiyelerine 10 milyon ADA coin ekledi. Kabaca 3,6 milyon dolarlık bir alım olsa da diğer kripto paraların balina hareketleriyle karşılaştırıldığı sonucun artı olması umut vericidir.

Bu hafif birikim eğilimi, balinaların Cardano ekosistemine güç veren temel teknolojinin temel değerine güvenmeye devam ettiğini göstermektedir. Eğer bakış açıları doğruyla ADA Coin fiyatının önümüzdeki dönemde 0,48 dolar ve üstünü hedeflediğini görebiliriz. Öte yandan borsalardaki alım emirleri satışların üstünde kalmaya devam ediyor. Bu da kayıpların bugünlerde daha sınırlı olabileceğini gösteriyor.