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Balina Birikimi ve Yeni Ortaklık: Bu Altcoin’de Roketin Fitili Ateşlendi!

Kripto para piyasası yatırımcıları tüm dikkatlerini Bitcoin'e (BTC) verirken, bazı altoin'ler ani fiyat artışları ile  sessiz hamleler yapıyor.
09:15
23 Haziran 2022
Bu Niş Giderek Popülerleşiyor! Düşük Değerli Bu Altcoin Bir Haftada Yüzde 243 Arttı!
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası yatırımcıları tüm dikkatlerini Bitcoin’e (BTC) verirken, bazı altoin’ler ani fiyat artışları ile  sessiz hamleler yapıyor.

MATIC: Santiment’ten Kritik Açıklama

Polygon (MATIC) fiyatı, son 24 saatte %20’den fazla arttı. MATIC, %21 artış ve 3,9 milyar dolar piyasa değeriyle an itibariyle 0,48 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, bu çarpıcı fiyat artışı, son altı haftadaki önemli balina birikiminden kaynaklanıyor. Zincir üstü veri sağlayıcı Santiment şunları söyledi:

 Balinalar, yaklaşık altı haftadır oldukça büyük bir birikim eğilimi içindeler. 10 bin ila 10 milyon token tutuan balinalar, bu zaman diliminde hesaplarına %8,7 daha fazla MATIC ekledi.

MATIC fiyatının ivme kazanmasının arkasındaki bir diğer önemli neden, blockchain ağı Polygon’un büyük bir karbon nötrlüğü dönüm noktasına ulaşması olabilir. Bu haftanın başlarında Polygon, çevrecilik girişiminin bir parçası olarak KlimaDAO ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Şirket, 104.794 ton sera gazını temsil eden 400.000 dolar değerinde karbon kredisi satın aldığını duyurdu. Bu aynı zamanda, 2019’daki başlangıcından bu yana Polygon ağının tüm karbon borcuna eşit. Geliştirme hakkında yorum yapan Polygon kurucu ortağı Sandeep Nainwal şunları söyledi:

Dünyamız çevresel bir krizle karşı karşıya ve blok zinciri endüstrisi, bu sorunu çözmek için elinden gelenin en iyisini yapmalıdır. Bu girişim, karbon nötrlüğüne ulaşmak önemli bir ilk adımdır, ancak önümüzde daha çok iş var. Tüm endüstri çevre için el ele verirken, Polygon bu sürece öncülük edecek.

Polygon, Yeni Projelere İmza Atıyor

22 Haziran Çarşamba günü, Polygon, Polygon ID entegrasyonunun başladığını duyurdu. ZK Cryptography tarafından desteklenen Polygon ID, DAO yönetişimi için büyük bir potansiyel sunan, kendi kendine egemen bir kimlik çözümüdür. Polygon ID ile kullanıcılar, seçici kimlik bilgilerini ifşa etme kontrolünü alır. Ayrıca, Polygon ID ayrıca “tamamen özel ve doğrulanabilir itibar oluşturma olasılığını” da kolaylaştırır.

Polygon, geçtiğimiz haftaalrda ağına Supernet’leri ekleyeceğini açıklamıştı. Şirket, bu Supernet’lerin mevcut Polygon Edge çerçevesi üzerinde iyileştirmeler sunacağını söyedi.. Ayrıca Supernet’lerin hem özel hem de genel blockchain ağlarında uygulamalar oluşturmak isteyen işletmelere önyükleme yapmasında yardımcı olmayı da planlıyor. Ekip, bunun yanı sıra Supernet’lerin gelişmesi için 100 milyon doları hibe ettiğini de belirtiyor.  Proje yöneticileri, Polygon’un amacının blockchainin benimsenmesini artırmak ve bu doğrultuda işletmeler için kapsamlı bir seçenek yelpazesi sunmak olduğunu belirtiyor. Ayrıca ekip, web3 için toplu bir benimsenmeye ihtiyaç olduğunu ve buna ek olarak Polygon’un bu konuda lider olmak istediğini iletiyor.

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