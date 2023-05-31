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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankası, bugün sabah saatlerinde bankalar, finans şirketleri, döviz büroları, ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi kripto para birimlerine ilişkin çeşitli hizmetler veren tüm kurumları ve işletmeleri kapsayacak bir AML/CFT önemlerine ilişkin yeni bir kılavuz yayımladı.

BAE’de Kripto Regülasyonları Genişliyor

Son dönemlerde dünyanın birçok ülkesindeki yetkili kurumlar, kripto para düzenlemelerine hız kazandırmaya başladı. Bazı ülkeler kripto düzenlemelerinde daha özgürlükçü bir yaklaşımı benimserken bazı ülkeler ise daha katı önlemler alarak belirli ölçüde kısıtlayıcı düzenlemeler getirdi. Son dönemde sıkça tartışılan kripto para düzenlemeleri konusunda, bir yeni hamle de BAE’den geldi. BAE, kripto para birimlerinin kara para aklamada kullanımını engellemek amacıyla önemli bir hamle yaptı.

BAE Merkez Bankası, bugün sabah saatlerinde bankalar, finans şirketleri, döviz büroları, ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi kripto para birimlerine ilişkin çeşitli hizmetler veren tüm kurumları ve işletmeleri kapsayacak bir AML/CFT (kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele) önemlerine ilişkin yeni bir kılavuz yayımladı.

Söz konusu düzenlemelerden Birleşik Arap Emirlikleri’nde bankalar, finans şirketleri, döviz büroları, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve sigorta şirketleri de dahil olmak üzere tüm lisanslı finansal kuruluşlarının etkileneceği ifade edildi.

BAE Merkez Bankası Başkanından Yeni Önlemlere İlişkin Açıklamalar

BAE Merkez Bankası Başkanı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında “sanal varlıklar sektörüne ilişkin yeni kılavuz, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için Merkez Bankası’nın denetleyici ve düzenleyici çerçevelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor” ifadelerini kullanarak açıklamasında şu sözlere yer verdi: