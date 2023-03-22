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Avustralya Regülatörlerinden Yeni Adım: Kripto Düzenlemelerinde Son Durum!

Avustralya'nın mali düzenleyici kurumları, ABD'de tırmanan bankacılık krizinin ardından kripto düzenlemelerine hız kazandırdı.
19:00
22 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avustralya finansal hizmetler endüstrisinin düzenleyici kurumlarından birisi olan Avustralya İhtiyati Düzenleme Kurumu (ARPA: Australian Prudential Regulation Authority), son dönemlerde yaşanan güncel gelişmelerin ardından kripto para birimlerine ilişkin yasal düzenlemeler adına yeni adımlar attı. Avustralya İhtiyati Düzenleme Kurumu, yerel bankalardan kripto para birimi işlemleri hakkında rapor vermelerini istediğini bildirildi.

Kripto Para Birimlerine İlişkin Yasal Düzenlemeler Hız Kazanıyor

Son dönemlerde yaşanan güncel gelişmeler ve ABD’de tırmanan bankacılık krizi, dünyanın çoğu ülkesindeki mali düzenleyici kurumlarının yasal düzenlemeler adına yeniden harekete geçmesine neden oldu. Özellikle Silicon Valley Bank çöküşü de bu çalışmalara hız kazandırdı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesindeki mali düzenleyici kurumlar, çok sayıda kripto şirketi ile ilgili yeni soruşturmalar da başlattı. Son olarak ta Avustralya finansal hizmetler endüstrisinin düzenleyici kurumlarından birisi olan Avustralya İhtiyati Düzenleme Kurumu (ARPA: Australian Prudential Regulation Authority) da bu bağlamda önemli adımlar atmaya başladı ve yerel bankaların kripto para birimi işlemlerine ilişkin detaylı raporlar sunması gerektiğini ifade ederek bu bağlamda çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Avustralya Regülatörleri Harekete Geçti

 

ABD’de tırmanan bankacılık krizi, Avustralya’nın mali düzenleyicilerinin de bu bağlamda yeniden harekete geçmesine neden oldu. Kamuoyunda gün içinde yer alan haberlere göre Avustralya İhtiyati Düzenleme Kurumu (ARPA), yerel bankalardan kripto para birimi işlemleri hakkında rapor vermelerini istediği bildirildi. 21 Mart Avustralya Mali İnceleme raporuna göre APRA’nın bankalardan kripto şirketlerine kadar dijital varlık ekosisteminde de faaliyet gösteren bütün kurumlardan yapılan tüm işlemlere ilişkin detaylı raporlar talep edeceği belirtildi. Ayrıca düzenli raporlamanın yanı sıra bu kurumların ARPA’ya günlük olarak ta çeşitli güncellemeler sağlayacağı raporda geçen ifadeler arasında yer aldı.

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