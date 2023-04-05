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Avrupa Merkez Bankası Yetkilisinden Kripto Şirketlerini Hedef Alan Açıklamalar!

Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu üyesi Elizabeth McCaul, kripto regülasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
20:26
5 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu üyesi Elizabeth McCaul, gün içerisinde paylaştığı bir blog gönderisinde kripto para birimlerine ilişkin yapılan yasal düzenlemelere ilişkin çeşitli açıklamalar yaptı. McCaul, mevcut düzenlemelerin yeterli olmadığını, Binance gibi büyük kripto şirketlerinin daha geniş bir yasal düzenlemeye tabi olmaları gerektiğini belirterek küresel işbirliği çağrısı yaptı.

Avrupa Merkez Bankası Yetkilisinden Açıklamalar

Kripto para birimlerinin seneler içerisinde büyük bir popülarite yakalaması ve kullanım alanlarının önemli ölçüde artması ile birlikte bu dijital varlıkların piyasa değeri de bu süreçte büyük bir artış gösterdi. Bununla birlikte kripto para birimleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere birçok mali düzenleyici kurumun radarına girdi. Seneler içerisinde Ripple ve Binance gibi çok sayıda kripto şirketi, çeşitli soruşturmalar ile karşı karşıya kaldı. Yakın zamanda yürütülen yeni bir soruşturma kapsamında Paxos, BUSD ihracını durdurdu. TerraUSD çöküşü ile birlikte de kripto şirketlerinin üzerindeki düzenleyici baskılar önemli ölçüde arttı. Özellikle uzun yıllardır devam eden Ripple-SEC davası, adeta bu sürecin sembollerinden biri oldu.

Son dönemlerde artan bu regülasyon baskısı ile birlikte çok sayıda regülatörden kripto şirketlerine ilişkin sert açıklamalar geldi. Son olarak Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu üyesi Elizabeth McCaul da gün içerisinde bir açıklama yaparak küresel işbirliği çağrısında bulundu.

Elizabeth McCaul’dan Küresel İş Birliği Çağrısı

Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu üyesi Elizabeth McCaul, bugün gün içerisinde paylaştığı blog gönderisi ile kripto para birimi düzenlemelerine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. McCaul, mevcut yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını, kripto şirketlerinin henüz şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya sahip olmadığını belirterek regülasyonların genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Binance gibi büyük ölçekli kripto şirketlerinin daha katı kurallara ve daha geniş bir düzenleyici çerçeve tabi olması gerektiğini ifade eden Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu üyesi Elizabeth McCaul, daha kapsamlı regülasyonlar için ortak çalışılması gerektiğini öne sürerek küresel işbirliği çağrısı yaptı.

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