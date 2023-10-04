  Avrupa Komisyonu, Yapay Zeka Teknolojilerinin Potansiyel Risklerini Değerlendirmek Adına Kolları Sıvadı

Avrupa Komisyonu, aralarında yapay zeka da dahil olmak üzere dört farklı teknoloji alanında çeşitli risk değerlendirmeleri yapmak adına kolları sıvadı. Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre yapay zeka, yarı iletken çip teknolojileri, kuantum teknolojileri ve biyoteknolojiler olmak üzere dört alan üzerinde çalışılacak ve potansiyel riskler ele alınacak.

Avrupa Komisyonu, Dört Farklı Alanada Risk Değerlendirmesi Yapacak

Avrupa Komisyonu, yapay zeka (AI), gelişmiş yarı iletken teknolojileri, kuantum teknolojileri ve biyoteknolojiler olmak üzere bu dört alanda çeşitli risk değerlendirmeleri yapacak. Özellikle son dönemlerde kamuoyunda yoğun bir şekilde gündeme oturan yapay zeka teknolojilerinden kaynaklanabilecek olası riskler ele alınacak.

Avrupa Birliği’nin iç pazardan sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, Avrupa Komisyonu’nun bu hamlesine ilişkin bir değerlendirme yaptı ve çeşitli açıklamalarda bulundu. Breton, kritik teknolojilerin süreki olarak takip edilmesi ve potansiyel risklerin ele alınması gerektiğinin altını çizdi:

“Kritik teknolojilerimizi sürekli olarak izlememiz, karşı karşıya kalabileceğimiz riskleri değerlendirmemiz ve gerektiğinde stratejik çıkarlarımızı ve güvenliğimizi korumak için tedbirler almamız gerekiyor.”

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan risk değerlendirmeleri, yıl sonuna kadar devam edecek. Risk değerlendirmelerinde elde edilen sonuçlar ise 2024 baharına kadar sunulacak.

ABD de Yapay Zeka Teknolojilerine İlişkin Benzer Adımlar Atıyor

Yapay zeka şirketi OpenAI tarafından piyasaya sürülen ChatGPT, oldukça kısa bir sürede küresel ölçekte büyük bir popülariteye ulaştı. Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin bu kadar kısa bir sürede yüksek bir kullanıcı sayısına ulaşması ile birlikte yapay zeka teknolojileri de yeniden kamuoyunda yoğun bir şekilde gündeme oturdu.

Facebook’un ana şirketi Meta, Microsoft, Amazon ve Apple da dahil olmak üzere pek çok teknoloji şirketi de yapay zeka alanında yoğun çalışmalar yürütmeye ve çeşitli yatırımlar yapmaya başladı. Ülkelerin yetkili kurumları da artan bu popülarite ile birlikte yapay zeka teknolojilerinden kaynaklanabilecek olası riskleri değerlendirebilmek adına harekete geçti.

Amerika Birleşik Devletleri de bu yapay zeka teknolojisini ele almak adına önemli adımlar attı. ABD Başkanı Joe Biden, birçok kez teknoloji liderleri ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde yapay zeka teknolojilerinin potansiyel riskleri değerlendirildi.