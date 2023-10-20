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Avrupa Birliği’nden Kripto Sektörü İçin Bir Adım Daha Geldi: İki Kurumdan Öneri Kılavuzu

Özet

  • Avrupa Birliği'nde kripto para piyasası yakın takibe alındı.
  • Bugün kamuoyu ile paylaşılan iki öneri taslağı herkesin dikkatini çekti.
  • Bu taslaklar token projelerinde yer alan yöneticileri ve özellikle stablecoin şirketlerini yakından ilgilendiriyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
19:25
20 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) ortaklaşa iki taslaktan oluşan bir danışma belgesi yayınladı. 20 Ekim’de paylaşılan bu taslaklar, yönetim organı üyelerinin ve varlık referanslı token (ART) ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları (CASP) ihraççılarında hisse payı yüksek hissedarların veya üyelerin bu kurumlar için uygunluğu değerlendirildi.

Taslak İçeriklerinde Neler Ele Alındı?

Varlık referanslı token veya kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak nitelikli hisselere sahip hissedarların veya üyelerin uygunluğunu değerlendirmek için önerilen ortak kılavuzlar ile düzenleyici kurumlara uygunluklarını değerlendirmek için ortak bir yaklaşım sunuldu.

Avrupa Bankacılık Otoritesi ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi analistleri tarafından hazırlanan bu önergeler ile şirketlere ihraç yetkisi verilmesi ya da bu alanda yapılacak olan potansiyel hisse satın alımları için birçok kriter ele alındı.

Tüm bunlarla birlikte ART ve CASP, kripto varlık hizmeti sağlayan şirketlerdeki yönetim organı üyelerinin uygunluğunu değerlendirmeye yönelik kılavuzlarda bu kişilerin sektör üzerindeki bilgi, uzmanlık, dürüstlük ve sorumluluklarını yerine getirmek için yeterli zaman ayırma becerilerini ele aldı. Bu becerilerin değerlendirilmesi üzerinde standartlaştırılmış kriterler kamuoyu ile paylaşıldı.

Avrupa Birliği ve Kripto Para Sektörü

İki farklı kılavuzda yer alan kurallar ise kripto para piyasasının ve ilgili hizmetlerinin bütünlüğünü korumayı, yatırımcılara sunulan bu ürünlerde güven ortamı yaratmayı ve oluşabilecek kural uygulama tutarsızlıkları ile arbitraj potansiyelini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Kamuoyuna sunulan bu kriterleri için ise danışma süresi 22 Ocak 2024’e kadar açık kalacak.

Kripto para piyasasını son dönemlerde dikkatle inceleyen ve bu sektörle alakalı gelecek düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüren Avrupa Birliği’nin bankacılık düzenleyici kurumu, stablecoin ihraççılarını risk yönetimi ve tüketicinin korunmasıyla ilgili belirli yol gösterici ilkelere gönüllü olarak uymaya teşvik ediyor.

Avrupa Bankacılık Otoritesi, 30 Haziran 2024’de yürürlüğe girecek olan Kripto Varlık Piyasaları yönetmeliğinin gerekliliklerini netleştirmeyi amaçlayan ilk önlem setini 12 Temmuz’da kamuoyu ile paylaşmıştı.

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