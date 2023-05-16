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Kripto para sektörünün son dönemde dikkat çekecek kadar fazla regülasyona tabi olduğu görülüyor ve Avrupa Birliği de bu konuda önemli bir adım atmıştı. Avrupa Birliği tarafından kısa süre önce gündeme getirilen MiCA (Markets in Crypto Assets) kripto düzenlemesi, bugün ise resmen maliye bakanları tarafından onaylandı. Peki MiCa tam olarak neleri kapsıyor ve yatırımcılar neler beklemeli?

Kripto Para Sektöründe Yeni Düzenleme: MiCA

27 üye ülke tarafından temsil edilen Avrupa Birliği Konseyi, bugün oybirliği ile MiCA tasarısını onayladı ve AB’nin dünyada bir ilke imza atarak böylesine büyük bir kripto para düzenlemesinin önünü açmasını sağladı. Bakanlar aynı zamanda kripto para transferleri kapsamında yeni kara para aklanmasının önlenmesi odaklı maddelerde de oybirliği sağladı.

Aslında bu onay, geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalar ve gelen olumlu sinyaller sonrası bekleniyor ve buna kesin gözüyle bakılıyordu. MiCA, cüzdan sağlayıcıları ve borsalar gibi kripto para şirketlerinin AB içerisinde hizmet verebilmesi için lisans almasını gerekli kılıyor. Stablecoin piyasaya süren şirketlerin de yeterli rezerve sahip olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Tasarının ana özellikleri haziran ayında kesinleştirilse de bunun yönetimsel engellere takıldığı ve onay beklediği biliniyordu. 27 üye ülkenin maliye bakanlarının aynı zamanda vergi idarelerinin insanların kripto para yatırımları ile ilgili verileri paylaşması konusunda rızalarının alınıp alınmaması konusundaki tasarıya da yakında netlik getirmesi bekleniyor.

MiCA ve Kapsamı

Peki MiCA temel olarak neleri hedefliyor? MiCA, şimdiki haliyle çoğunlukla tüketicinin korunmasını, şeffaflık sunulmasını, denetim imkanlarının artırılmasını ve enerji kullanımı ile daha fazla netliğe ulaşılmasını hedefliyor. Buna ek olarak tabii ki suçun önlenmesi de merkeze konulmuş bir durumda. Kara para aklanmasının önlenmesi odaklı yeni çok sert adımlar atan AB, böyle bir tasarı ile ABD’ye bile yön verebilir.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasa Otoritesi (ESMA) ise yeni yetkiler elde edeli çok uzun zaman olmadı. ESMA da bu kapsamda kripto para borsalarına ve hizmet sağlayıcılarına yönelik çeşitli yasaklar ve düzenlemeler getirilmesi üzerine çalışıyor.