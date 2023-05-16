Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Avrupa, Beklenen Kripto Para Regülasyonunu Resmen Onayladı!

Özet

  • AB'nin gündemdeki kripto para düzenleme taslağı MiCA, resmen onaylandı.
  • AB Komisyonu üyesi 27 ülkenin maliye bakanları, bugün tasarıyı imzaladı.
  • MiCA ile AB, yeni regülasyonlara dahil olacak.
12:19
16 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörünün son dönemde dikkat çekecek kadar fazla regülasyona tabi olduğu görülüyor ve Avrupa Birliği de bu konuda önemli bir adım atmıştı. Avrupa Birliği tarafından kısa süre önce gündeme getirilen MiCA (Markets in Crypto Assets) kripto düzenlemesi, bugün ise resmen maliye bakanları tarafından onaylandı. Peki MiCa tam olarak neleri kapsıyor ve yatırımcılar neler beklemeli?

Kripto Para Sektöründe Yeni Düzenleme: MiCA

27 üye ülke tarafından temsil edilen Avrupa Birliği Konseyi, bugün oybirliği ile MiCA tasarısını onayladı ve AB’nin dünyada bir ilke imza atarak böylesine büyük bir kripto para düzenlemesinin önünü açmasını sağladı. Bakanlar aynı zamanda kripto para transferleri kapsamında yeni kara para aklanmasının önlenmesi odaklı maddelerde de oybirliği sağladı.

Aslında bu onay, geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalar ve gelen olumlu sinyaller sonrası bekleniyor ve buna kesin gözüyle bakılıyordu. MiCA, cüzdan sağlayıcıları ve borsalar gibi kripto para şirketlerinin AB içerisinde hizmet verebilmesi için lisans almasını gerekli kılıyor. Stablecoin piyasaya süren şirketlerin de yeterli rezerve sahip olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Tasarının ana özellikleri haziran ayında kesinleştirilse de bunun yönetimsel engellere takıldığı ve onay beklediği biliniyordu. 27 üye ülkenin maliye bakanlarının aynı zamanda vergi idarelerinin insanların kripto para yatırımları ile ilgili verileri paylaşması konusunda rızalarının alınıp alınmaması konusundaki tasarıya da yakında netlik getirmesi bekleniyor.

MiCA ve Kapsamı

 Peki MiCA temel olarak neleri hedefliyor? MiCA, şimdiki haliyle çoğunlukla tüketicinin korunmasını, şeffaflık sunulmasını, denetim imkanlarının artırılmasını ve enerji kullanımı ile daha fazla netliğe ulaşılmasını hedefliyor. Buna ek olarak tabii ki suçun önlenmesi de merkeze konulmuş bir durumda. Kara para aklanmasının önlenmesi odaklı yeni çok sert adımlar atan AB, böyle bir tasarı ile ABD’ye bile yön verebilir.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasa Otoritesi (ESMA) ise yeni yetkiler elde edeli çok uzun zaman olmadı. ESMA da bu kapsamda kripto para borsalarına ve hizmet sağlayıcılarına yönelik çeşitli yasaklar ve düzenlemeler getirilmesi üzerine çalışıyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
Çok Şaşıracaksınız: Pizza Aslında İlk Değildi! Bitcoin’de Az Bilinen Gerçek!
Çok Şaşıracaksınız: Pizza Aslında İlk Değildi! Bitcoin’de Az Bilinen Gerçek!
Dünyaca Ünlü Gezgin Bitcoin İçin Son Noktayı Koydu: Bitcoin İçin Misyonumu Sürdüreceğim!
Dünyaca Ünlü Gezgin Bitcoin İçin Son Noktayı Koydu: Bitcoin İçin Misyonumu Sürdüreceğim!
Dikkat! Kripto Yatırımcıları Mayıs’ın Geri Kalanında Bu Gelişmeler Odaklanmalı!
Dikkat! Kripto Yatırımcıları Mayıs’ın Geri Kalanında Bu Gelişmeler Odaklanmalı!
Bitcoin İçin Kimse Böylesini Beklemiyordu! 2-3 Gün İçinde Olacak!
Bitcoin İçin Kimse Böylesini Beklemiyordu! 2-3 Gün İçinde Olacak!
Kriptonun İki Devi İçin Hafta Sonu Hedefleri! Bitcoin (ETH) ve Ethereum (ETH) Tahminleri!
Kriptonun İki Devi İçin Hafta Sonu Hedefleri! Bitcoin (ETH) ve Ethereum (ETH) Tahminleri!
Burada Abartıya Yer Yok! 2 Ünlü İsim Bitcoin’i Yorumladı, 30 Yıllık Tecrübeden OBO Uyarısı Geldi!
Burada Abartıya Yer Yok! 2 Ünlü İsim Bitcoin’i Yorumladı, 30 Yıllık Tecrübeden OBO Uyarısı Geldi!
Hepsini Unutun! Kıdemli Analist Kripto Düşüşünü Açıklığa Kavuşturdu! Peki Bundan Sonra?
Hepsini Unutun! Kıdemli Analist Kripto Düşüşünü Açıklığa Kavuşturdu! Peki Bundan Sonra?
Uzun Lafın Kısası..! 4 Uzman Konuştu! Bitcoin’de Bu Senaryoya Hazır Olun!
Uzun Lafın Kısası..! 4 Uzman Konuştu! Bitcoin’de Bu Senaryoya Hazır Olun!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023