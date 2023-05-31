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24 saatten az kaldı ve kripto para yatırımcıları için dev kayıplara neden olan Mayıs ayı nihayet sona eriyor. Piyasalar bu ayın başındaki hacimli balina satışlarıyla yeni dipleri gördü. Bazı altcoinler Ocak ayındaki seviyelerinin altına bile düştü. Pazar günü itibariyle dişe dokunur toparlanmalar yaşandı. Peki bundan sonra ne olacak?

Avalanche (AVAX) Önemli Gelişme

Birkaç hafta önce Avalanche, Euro para birimine sabitlenmiş bir stablecoin olan EuroCoin’i destekleyeceğini açıkladı. Bu lansman nihayet gerçekleşti ve Avalanche’da yayında olduğu doğrulandı. EUROC’un Avalanche’da piyasaya sürülmesi, ilgili taraflar için önemli bir gelişmeydi.

Daha önce sadece Ethereum ağında faaliyet gösteren stablecoin artık Avalanche topluluğu için de erişilebilir hale geldi. Avrupa bölgesindeki benimsemesini artırabilecek olan Avalanche sayesinde AVAX fiyatının da toparlandığını görebiliriz.

Avalanche (AVAX) Yorum

Ayın son günlerinde ise yatırımcıların kayıpları azaldı ve ABD’nin temerrüt riskinden uzaklaşması kutlayan bir kripto piyasası görüyoruz. Beklenen oldu, anlaşma ve Bitcoin yükselişi sürpriz değildi. Peki AVAX için neler bekleniyor? AVAX, Mayıs ayının ilk haftasından bu yana yükselen desteğin altındaki kırılmasını neredeyse %15 oranında genişletti. Düşüş performansına rağmen, aşırı satım bölgesine girmekten kaçınmayı başardı ve boğalar son birkaç günde kısa süreliğine de olsa kontrolü yeniden ele geçirdi.

Yazı hazırlandığı sırada AVAX fiyatı 14,5 dolar seviyesinin üstünde bulunuyordu. Bu 14,24 dolar desteğinden uzaklaştığı için pozitif bir gelişme. Ancak yatırımcıların daha fazla yükseliş görmek için 14,9 dolar üstünde daha fazla kapanışa ihtiyacı var.

Eğer fiyat bu bölgeyi aşarsa 5 Mayıs tarihinde başlayan sert düşüşün ardından dipten dönmüş kabul edilebilir. Sonrasında da 17,4 ve 21,6 dolar arasında yeni bir zirve hedefleyecektir. 12 Mart tarihinde mevcut bölgeden güçlü bir toparlanma rallisi başlattığı için yatırımcılar umutsuz değil.

Bitcoin fiyat performansı AVAX için etkili olacak. Şimdilik 27.800 doların üstünde bulunan fiyat 28.000 doları birkaç kez test etti. Yarın gelecek önemli veriler piyasanın genel seyrini etkileyebilir. Perşembe ve Cuma günü de kripto yatırımcıları için makro cephede yoğun geçecek. Kripto paralarda haftanın önemli gelişmeleri listesini Pazar günü sizlerle paylaşmıştık.