Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analist şirketi Reflexivity Research’ün kurucu ortağı Will Clemente, 17 Aralık’ta attığı bir tweet’te Barry Silbert’in Digital Currency Group‘uyla (DCG) ilişkili altcoin’lerin son 24 saat içinde büyük satışlar gördüğüne dikkat çekti. Söz konusu altcoin’ler arasında Filecoin (FIL), Flow (FLOW), Stacks (STX), Livepeer (LPT), Ethereum Classic (ETC) ve Decentraland (MANA) yer alıyor. Öte yandan Hollanda merkezli kripto para borsası Bitvavo’nun bir parçası olan Bitvavo Custody BV, DCG’ye tahsis ettiği 280 milyon Euro’ya erişimde sorunlarla karşı karşıya olduğunu açıkladı. DCG ve iştiraklerinin şu anda likidite sorunuyla karşı karşıya olduğu ve bir sonraki duyuruya kadar yapılacak ödemelerin askıya alındığını açıklaması da işin tuzu biberi oldu.

DCG’nin Grayscale ve Genesis’i İflasın Eşiğinde mi?

Genesis ve Alameda’nın karşılanamaz ve iç içe geçmiş kripto kredi ilişkileri bulunuyordu. Bir süredir FTX ve Alameda‘nın iflasının Genesis’i tasfiyeye sürükleyeceği ve ana şirket DCG’nin iflasına neden olabileceği üzerinde duruluyordu.

ArchPublic’in kurucu ortağı Andrew Parish, Genesis’in alacaklı taleplerini karşılamak için varlıklarını “karanlık piyasa” olarak tanımlanabilecek bir şekilde küçük gruplar halinde satmaya başladığını paylaştı. Parish, 15 milyon dolar değerindeki iki işlemin, ödemelerin askıya alınması öncesi değerlerinin yüzde 35’ine kapandığını bildirdi. Parish’in paylaştığı verileri yorumlayan Adam Cochran, verilerin doğru olması halinde bunun DCG’nin iflas ettiğinin ilk sinyalleri olabileceği belirtti.

Öte yandan DCG’nin Genesis‘e verdiği 1.1 milyar dolarlık senet, ana şirket Grayscale’in GBTC ve EETH’sini feshetmesine neden olabilir. Böyle bir şeyin yaşanması Grayscale için iflas olarak yorumlanabilir. Kripto veri platformu Coinglass’ın sağladığı veriler, GBTC negatif yüzde 48,79, EETH ise negatif yüzde 52,58 prim oranıyla işlem görüyor. Grayscale’in Ethereum Classic fonu olan ETHC ise yüzde 70’in üzerinde negatif primle işlem gördüğünü gösteriyor.

Altcoin’lerdeki Satışlar

Bitcoin (BTC) fiyatı son 24 saatte yüzde 4’ün üzerinde düşüşle 16 bin 729 dolardan işlem görürken, en büyük altcoin Ethereum’un yüzde 8’in üzerinde düştü ve bu yazının hazırlandığı sırada bin 183 dolardan el değiştiriyor. Bitcoin ve Ethereum’daki negatif görünüm birçok altcoin’in çift haneli yüzdelerle sert şekilde düşmesine ve ağır kayıplar vermesine neden oldu. Özellikle DCG’yle ilişkili altcoin‘lerde durum çok daha kötü.

Barry Silbert’in DCG’sine bağlı Filecoin, Mask, Flow ve Ethereum Classic gibi altcoin’lerin sırasıyla yüzde 26, yüzde 16, yüzde 16 ve yüzde 12 değer kaybıyla işlem görmesi dikkat çekerken, olası bir iflasın altcoin’lerdeki durumu çok daha kötü hale getireceği belirtiliyor.