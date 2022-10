Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları farklı platformlar üzerinden sadece işlem yaparak ödüller kazanabiliyor. LooksRare geçtiğimiz yıl bu özelliği nedeniyle oldukça popülerdi. Ancak ApeCoin topluluğunun sempatisini kazanabilmek için bir kural değişikliğine gitti ve bu durum diğer koleksiyon topluluklarının zararına sonuçlandı. Şimdi ise kurallarını revize ediyorlar.

LooksRare Ödülleri

LooksRare yarın itibariyle Listeleme Ödülleri kurallarında önemli değişikliklere imza atacak. Bu güncelleme (bir öncekiyle birlikte), trend koleksiyonlar için anlamlı likidite yaratmada çok daha verimli olmanın yanı sıra, diğer koleksiyonlara sahip kullanıcılar için Listeleme Ödüllerinin değerini artırmayı amaçlamaktadır. Şu anda herhangi bir zamanda Listeleme Ödülleri için uygun 15 koleksiyon bulunmaktadır. Bu sayı artık 5 koleksiyona düşürülecektir.

Şu anda uygun bir koleksiyonun parçası olarak Listeleme Ödülleri kazanabilecek ilan sayısında maksimum sınır yoktur, yalnızca ilanların taban fiyatın 1,4 katı içinde olması gerekir. Bu artık, artan sırada listeleme fiyatına göre belirlenecek koleksiyon başına maksimum 200 uygun liste sınırı olarak değiştirilecektir. Yani, snapshot yalnızca en düşük 200 fiyatlı listelemeleri kapsayacak.

Eski kural: Taban fiyatın 1,4 katının altındaki uygun ilan sayısında sınır yok

Yeni kural: Her anlık görüntüde (snapshot) koleksiyon başına maksimum 200 uygun listeleme sınırı geliyor.

LooksRare (LOOKS) Kazanma

Listeleme Ödülleri yayına girdiğinde Twitter’da “Sadece NFT‘lerimi satışa sunmak için para aldığıma inanamıyorum” şeklinde paylaşımlar yapılıyordu. Tezahüratlar yavaş yavaş sessizleşti, çünkü uygunluk sınırını 20 bin koleksiyon boyutundan 100 bin koleksiyon boyutuna çıkartıldı. Bu özellikle LooksRare’in bir süreliğine lehine çalışan “Otherdeed for Otherside” koleksiyonunu platformda tutabilmek için yapıldı. Yakın zamanda yapılan bir hesaplamaya göre, toplam günlük listeleme ödüllerinin ~%97-99’u “Otherdeed for Otherside” topluluğuna gitti. Taban fiyatın 1,4 katı dahilindeki 4.500’den fazla listeleme ödül kazandı.

Bu, “Otherdeed for Otherside” üzerindeki likidite önemli ölçüde fazla iken, başka herhangi bir koleksiyonu listeleme teşviğinin büyük ölçüde azaldığı anlamına geliyor. Dolayısıyla, yukarıdakiler göz önünde bulundurularak, bu değişiklikler şunlara odaklanmıştır;

İlk 5 koleksiyon arasında daha yüksek değerli, daha eşit dağıtılmış ödüller sağlamak.

En çok ihtiyaç duyulan yerde, tabanda, daha rekabetçi, odaklanmış likiditeyi teşvik etmek için yalnızca en düşük listeleri ödüllendirmek.

LooksRare (LOOKS) yazı hazırlandığı sırada 0,218 dolardan alıcı buluyor. Maksimum 1 milyar arza sahip olan LOOKS tokenin %47’lik kısmı dolaşımdı. LooksRare (LOOKS) piyasa değeri ise 100 milyon dolar sınırında. NFT’lerin popüler olduğu günlerde 6 doların üzerindeki fiyatıyla LOOKS oldukça popülerdi ve kullanıcılar (listeleme ve stake) ödüller sayesinde günlük bazda ciddi kazançlar elde ediyordu.