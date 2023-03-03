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Artan Düzenleyici Kaygılar Bu Stablecoin’i Vurdu!

Ekosistemde henüz net düzenlemelerin olmaması gerek Bitcoin’i gerek altcoin’leri gerekse de stablecoin’leri etkilemeye devam ediyor.
11:25
3 Mart 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para ekosisteminde henüz net düzenlemelerin olmaması gerek Bitcoin’i gerek altcoin’leri gerekse de stablecoin’leri etkilemeye devam ediyor. Elde edilen bilgilere göre şu anda bu durumdan en çok etkilenenler arasında Binance USD (BUSD) yer alıyor.

BUSD Piyasa Değerinde Düşüş!

Binance USD‘nin piyasa değeri, Amerika Birleşik Devletleri’nin token ihraççısına yönelik düzenleyici baskısı ve popüler bir kripto para borsasından delist edilme kararı sonrasında neredeyse iki yıl sonra ilk kez 10 milyar doların altına düştü. Böylece BUSD’nin piyasa değeri, FTX olayından sadece birkaç gün sonra, 15 Kasım’da ulaştığı tüm zamanların en yüksek piyasa değeri olan 23,49 milyar dolardan bu yana dik bir düşüş eğiliminde. Stablecoin’in piyasa değeri 3 Mart itibarıyla 9,66 milyar dolara geriledi ve bu seviyelerin 29 Haziran 2021’den bu yana görülmeyen seviyeler olduğu ifade ediliyor.

BUSD, 12 Şubat’ta Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu tarafından yatırımcı koruma yasalarının olası ihlali nedeniyle Paxos’a karşı potansiyel bir davanın konusu oldu. O tarihten bu yana BUSD‘nin piyasa değerinin 6,65 milyar dolar azaldığı görülüyor.

Paxos’a ayrıca New York Finansal Hizmetler Bölgesi tarafından 12 Şubat’ta BUSD basımını ve ihracını durdurma emri verildi ve bu da muhtemelen stablecoin’in piyasa değerinin düşmesine sebep oldu. Bunlara ek olarak kripto para borsası Coinbase’in 13 Mart’ta BUSD’yi borsadan çıkaracağı, çünkü stablecoin’in artık borsanın listeleme standartlarını karşılamadığını ifade ediliyor.

Silvergate Etkisi

BUSD’nin yanı sıra genel kripto para piyasası değerinde de bir düşüş hakim. Bu durumun Silvergate Bank‘ın 1 Mart’ta yıllık 10-K mali raporunun geç gerçekleşmesi ilgili son tartışmalardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Öte yandan Eylül 2019’da piyasaya sürülmesinin ardından Binance markası altındaki stablecoin, Tether‘in ardından üçüncü en büyük stablecoin olarak hızla yükseldi. Ancak stablecoin şu anda tüm kripto para birimleri arasında piyasa değeri açısından 10. sırada yer alıyor. Listedeki bir sonraki kripto token ise piyasa değeri 7,98 milyar dolar olan Solana.

Ancak Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun 14 Şubat’ta Twitter Spaces etkinliğinde Binance stablecoin projesini hiçbir zaman çok fazla düşünmediğini belirttiğini ve ilk piyasaya sürüldüğünde “başarısız olabileceğini” düşündüğünü dile getirdiğini belirtmekte fayda var.

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