Ark Invest’ten Dikkat Çeken İşlemler: COIN ve GBTC Satışları Devam Ediyor

Kripto dostu Cathie Wood’un kurucu ve CEO’su olduğu Ark Invest, 5 Aralık günü daha fazla Coinbase ve Grayscale Bitcoin Trust hissesi satarak 33.3 milyon dolar değerinde 237.572 COIN hissesi ve 5.9 milyon dolar değerinde 168.127 GBTC hissesini şirketin son işlem dosya raporuna göre devam eden fiyat artışlarının ortasında elden çıkardı.

Ark Invest’ten Dikkat Çeken Adımlar

Ark Invest; Fintech Innovation ETF’i ile bağlantılı 4 milyon dolar değerinde 28.535 Coinbase hissesi, Next Generation Internet ETF’i ile bağlantılı 1 milyon dolar değerinde 7.326 ve Innovation ETF’i ile bağlantılı 28.3 milyon dolar değerinde 201.711 COIN satarak yılın en yüksek günlük satışlarından birini gerçekleştirerek dikkatleri üzerinde çekti. Ark Invest geçen hafta sattığı 15 milyon dolar değerindeki Coinbase hissesinin ardından 4 Aralık’ta 1.4 milyon dolar değerinde 10.218 Coinbase hissesi sattı.

TradingView’den alınan fiyat verilerine göre Coinbase hisseleri piyasa öncesi işlemlerde 141,99 dolardan işlem görerek geçtiğimiz hafta yaklaşık %10, geçtiğimiz ay ise %67 artışla Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmayı başardı. Ancak hisse senedi Kasım 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla hala %60 daha ucuz.

Ark Invest GBTC Satışına Devam Ediyor

Ark Invest, 24 Kasım’da aynı fon üzerinden 2.8 milyon dolar değerinde 94.624 GBTC hissesini elden çıkardıktan sonra 5 Aralık’ta Yeni Nesil İnternet ETF’i fonundan 5,9 milyon dolar değerinde 168.127 GBTC hissesi sattı. TradingView’den alınan fiyat verilerine göre GBTC hisseleri 5 Aralık’ta piyasa kapanışında 35,10 dolardan işlem gördü ve son bir haftada %11’in üzerinde, geçtiğimiz ay ise %30’un üzerinde artış yaşayarak Bitcoin fiyatındaki son yükselişi hisselerine yansıttı.

Ark Invest’in GBTC satışları, GBTC’nin son aylarda net varlık değerine olan iskontosunun yaz aylarında %40’ın üzerinde görülürken geçen ay %10’un altına düşmesini takip etti. NAV iskontosu, her bir hissenin piyasa fiyatının temsil ettiği Bitcoin değerinden ne kadar düşük olduğu anlamına geliyor. YCharts’a göre GBTC’nin NAV’a iskontosu şu anda %10,5 seviyelerinde.

Ark Invest ayrıca 5 Aralık günü bir miktar Robinhood hissesi satın alarak 4 Aralık’ta satın aldığı 140.000 dolar değerindeki hisseye ve geçen hafta satın aldığı 3 milyon dolar değerindeki HOOD’a ek olarak Fintech Innovation ETF fonuna 100.000 dolar değerinde 9.586 HOOD hissesi ekledi.