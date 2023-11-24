ARK Invest, GBTC Yatırımı İle Dikkat Çekiyor: GBTC ve Bitcoin Yükselişi Devam Ediyor

Kripto para piyasasını yakından ilgilendiren gelişmeler devam ediyor. Buna göre geçtiğimiz ay yaklaşık 700.000 Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) hissesi satarak tüm dikkatleri üzerinde çeken ARK Invest, yatırımcılarına sunduğu Yeni Nesil İnternet ETF fonunda 131,8 milyon dolar değerinde 4,3 milyon GBTC hissesine sahip. Şirket yetkililerinin bu konuda neler yapacağı ise merak konusu oluyor.

Gözler ARK Invest’e Çevrildi

Cathie Wood’un yatırım şirketi ARK Invest, onaylanması beklenen bir spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) heyecanı nedeni ile Bitcoin 17 ayın en yüksek seviyelerine ulaşırken bile, geçtiğimiz ay Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) tarafında 700.000 hisse satışı gerçekleştirdi.

ARK Invest tarafından görülen günlük işlem verilerine göre, ARK Invest Yeni Nesil İnternet ETF fonu (ARKW) 22 Kasım tarihinde 36.168 GBTC hissesi satarak 23 Ekim’den bu yana toplam 697.768 GBTC hissesi satmış oldu.

ARKW, Grayscale’in yatırımcıları ile buluşturduğu hissesi 22 Kasım’da 30 dolar civarında işlem görürken GBTC tarafında yaklaşık 1 milyon dolar değerinde satış gerçekleştirdi ve Google Finance verilerine göre hisse günü 30,50 dolardan kapadı. Amerika Birleşik Devletleri piyasaları Şükran Günü nedeniyle 23 Kasım’da açılmadı.

GBTC ve Bitcoin Fiyatında Dikkat Çeken Yükselişler

ARK, şirket bünyesinde bulunan Grayscale Bitcoin Trust hisselerini 23 Ekim 2023’te, Bitcoin 34.000 dolara doğru yükselirken satmaya başladı. Bundan işlemden önce ARK Invest’in açıkladığı bir önceki GBTC işlemi, firma yetkililerinin 450.272 GBTC hissesi sattığı Kasım 2022’de gerçekleşmişti.

Geçtiğimiz ay yaklaşık 700.000 GBTC hissesi sattıktan sonra, ARK Invest’in ARKW fonu hala 131,8 milyon dolar değerinde 4,3 milyon adet GBTC hissesine sahip. Resmi internet sitesinde yer alan ARKW verilerine göre 24 Kasım itibaren Grayscale Bitcoin Trust, ARKW portföyünün %9,2’lik kısmını oluşturuyor ve bu yatırım Coinbase ve Roku hisselerinin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Hisseleri elden çıkaran ARK ETF, Google Finance verilerine göre Grayscale yetkilileri tarafından kamuoyuna sunulan %271’in üzerindeki artışa kıyasla yılbaşından bugüne %68’in üzerinde artış gösterdi. Bu süreçte Bitcoin fiyatı yılbaşından bu yana %125 arttı ve 16 Kasım’da Mayıs 2022’den bu yana en yüksek seviye olan 38.000 doları geçerek dikkat çekiyor.