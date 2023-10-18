  Ark Invest CEO’sundan ETF Açıklaması: Spot Bitcoin ETF Başvuruları, SEC’den Onay Alabilecek mi?

Ark Invest CEO’su Cathie Wood, CNBC ile gerçekleştirdiği röportajında Spot Bitcoin ETF’i başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu ve SEC’nin ETF başvurularına yönelik tutumunu değerlendirdi. Cathie Wood, SEC’nin Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik tutumunda değişiklik gösterdiğini ifade ederek ETF başvurularının SEC’den onay alabileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

ETF Başvuruları İçin Piyasada Gözler SEC’de

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) geçmişte çok sayıda Spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetmesi ve SEC Başkanı Gensler’ın Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik kamuoyunda verdiği olumsuz demeçler, piyasalarda yakın bir tarihte SEC’nin Spot Bitcoin ETF başvurularına onay vereceğine yönelik güçlü bir beklentinin oluşmamasına neden oldu. Ancak son aylarda meydana gelen gelişmeler, piyasalardaki beklentinin büyük ölçüde tersine dönmesine neden oldu.

Varlık yönetimi şirketi BlackRock‘ın ETF başvurusu ve Grayscale’in SEC davasını kazanması gibi son aylarda meydana gelen birçok gelişme, SEC’nin ETF başvurularına onay verebileceğine ilişkin artan beklentilerin güçlenmesine neden oldu. SEC, henüz resmi olarak ETF başvurularına ilişkin resmi bir karar vermese de piyasalardaki beklenti, ETF başvurularının kabul edilebileceği yönünde.

Ark Invest CEO’sundan ETF Açıklaması

Ark Invest CEO’su Cathie Wood, CNBC ile gerçekleştirdiği röportajında ETF başvurularına ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun ETF başvurularına yönelik tutumuna değindi. Cathie Wood, son aylarda ETF başvurularının SEC’den onay alabileceğine yönelik artan beklentilere paralel açıklamalarda bulundu.

Ark Invest CEO’su Cathie Wood, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Spot Bitcoin ETF başvurularına yönelik tutumunda değişiklik gösterdiğini öne sürdü. Wood, başvuruların onaylanması durumunda ETF’lerin piyasalarda yaratabileceği potansiyel etkilere de değindi ve Spot Bitcoin ETF’lerinin SEC’den onay alması durumunda kurumsal ölçekteki talepte önemli bir artış görülebileceğini dile getirdi.

Spot Bitcoin ETF’lerinin SEC’den onay alabileceğine yönelik beklentiler her geçen gün artmaya devam ederken piyasalarda gözler, resmi karar için SEC’ye çevrildi. SEC’nin ARK 21 Shares Bitcoin ETF’nin başvuru durumuna ilişkin nihai kararını 10 Ocak’ta vermesi bekleniyor.