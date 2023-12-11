Arjantin Başkanı Javier Milei’ye Kripto Topluluğundan Destek Geldi: Süreç Nasıl Devam Edecek?

Seçim vaatleri ve yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerinde çeken Javier Milei’nin 10 Aralık’ta Arjantin’in başkanı olarak yemin etmesinin ardından ülkede konuya dair tartışmalar devam ediyor. Buna göre yerel kripto toplulukları yeni başkanın en radikal vaatlerinden bazılarını tutacağını ve ülkeyi, mevkidaşı Nayib Bukele’nin El Salvador’da yaptığı gibi kripto kullanımında aynı seviyeye taşıyacağını ümit ediyor.

Milei’ye Üç Talep

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin göreve başladığı gün, Latin Amerika’da faaliyet gösteren yayın organı Cryptonoticias tarafından “Bitcoin topluluğundan Milei’ye üç talep” yayınlandı. Sivil toplum örgütü Bitcoin Argentina’nın başkan yardımcısı Camilo Jorajuría, Milei’yi halkının mahremiyetine saygı göstermeye ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) katı önlemlerine yönelik adım atılmasını istedi.

Jorajuría’nın atıfta bulunduğu önlem; kripto varlık hizmet sağlayıcılarını kripto varlıkların göndericileri ve alıcıları hakkında bilgi paylaşmaya zorlayan FATF’nin Seyahat Kuralı oldu. Kripto lobicisi ayrıca Bitcoin’i benimsemenin ve yasal olarak düzenlemenin örnek bir yolu olarak El Salvador’u işaret etti.

Arjantinli bir kripto savunucusu ve köşe yazarı olan Adam Dubove, yeni göreve gelen başkanın radikal parasal reform sözlerini tutması ve ülkenin merkez bankası olan Banco Central de la República Argentina’nın (BCRA) yasal düzenleyici yapısında büyük bir değişiklik yapılması gerektiğine inanıyor.

Arjantin Kripto Merkezi Olabilir

Konuya dair en ılımlı yorum ise El Salvador hükümetinin eski bir çalışanı olan Mónica Taher’den geldi ve Milei’nin kripto para varlıkları konusundaki duruşunu memnuniyetle karşıladı. Ayrıca ekonomisinin büyüklüğü nedeniyle Arjantin hükümetinin kripto ekosistemini güçlendirmeye yardımcı olması halinde yatırımcıları El Salvador’dan uzaklaştırabileceğini iddia etti.

Javier Milei, BCRA’nın kaldırılması ve ulusal ekonominin tamamen dolarize edilmesi gibi radikal reformlar vaadiyle 19 Kasım’da Arjantin’de yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle çıktı. Ancak, Arjantinli bir Bitcoin savunucusu ve medya analist firması Bitcoin Perception’ın kurucusu Fernando Nikolić’in seçimden sonra yaptığı açıklamada Milei’ye kripto topluluğundan gelen coşkuya göre Bitcoin dostu olarak kabul edilen herhangi bir yasanın yürürlüğe girmesinin resmi programın bir parçası olmadığı gerçeği ile yüzleşilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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