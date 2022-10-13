Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Analiz Şirketi Santiment Paylaştı: Bitcoin ve Altcoin’ler için USDT Dalgası Geliyor!

Analiz Şirketi Santiment Paylaştı: Bitcoin ve Altcoin’ler için USDT Dalgası Geliyor!

Kripto analiz şirketi Santiment, Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerin toparlanabileceğine işaret eden dikkat çeken bir veri paylaştı.
15:13
13 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin ve altcoin’lerin toparlanması, kripto para para piyasalarının nihayet yeşil bölgeye geri sürükleyecek ve bir kez daha kârlı hale getirecek uzun zamandır beklenen bir konu. Kripto analiz şirketi Santiment bu noktada yaklaşan toparlanmanın bir işaretini paylaştı.

Adreslere USDT Girişi

Zincir üstündeki (on-chain) verilere göre, sağlayıcılar, balinalar ve köpekbalıkları piyasalardan çektikleri en büyük stablecoin USDT’nin bir kısmını geri getiriyor. USDT arzının balinaların adreslerine geri gelmesi henüz en büyük kripto parada yeteri kadar olmasa da hafif bir toparlanmayı sağlıyor.

Geçmiş veriler ışığında, Bitcoin’in USDT ile hem piyasa değeri bakımından güçlü bir şekilde korele olduğunu söylenebilir. USDT hakimiyetinin (ve arzının) artması BTC fiyatının düşmesiyle sonuçlanırken, tam tersi durumunda ise Bitcoin fiyatı yükselir. Geçmiş veriler balina adreslerindeki USDT arzının artmasıyla Bitcoin’in yükseliş trendine girdiği görülüyor. Bu nedenle Santiment, adreslerdeki USDT arzındaki artışı bir yükseliş işareti olarak kabul ediyor. Analiz şirketi yaptığı değerlendirmede, “Tether’in köpekbalığı ve balina seviyesi adresleri, 2021’in sonlarından Temmuz sonuna kadar boşalttıkları USDT’nin bir kısmını geri ekliyor. Bitcoin’in fiyatı ile büyük yatırımcılardan gelen stablecoin alım gücü miktarı arasında çarpıcı bir korelasyon var.” notunu düştü.

Adreslerdeki USDT arzının artması her zaman piyasa katılımcılarının alım gücünde artış olduğu şeklinde kabul edilir, çünkü stablecoin’ler Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoin’ler gibi daha değişken varlıklara yatırım yapmaktan başka bir şekilde kullanılamaz. Ne yazık ki USDT arzı, 2021’in sonlarında yaşanan düşüşten önce mevcut değerlerin yakınında bile değil. Bu değerlerin geri kazanılması ancak aylarca süren büyük bir konsolidasyonla mümkündü.

Bitcoin’in Fiyat Performansı

Fiyat performansı açısından en büyük kripto para Bitcoin fiyatının 20 bin doların üzerine çıktığı Eylül ayından beri herhangi bir pozitiflik göstermiyor. Özellikle bugün açıklanacak olan ABD’de Eylül ayına ilişkin TÜFE verilerinin Bitcoin ve altcoin piyasaları üzerinde önemli bir etkisi olacak. Verilerin beklentilerin altında kalması fiyatları yukarı yönde hareketlendirirken, beklentileri aşması piyasaları kan banyosundan geçirebilir.

Piyasa analistleri ve uzmanlar, makrodaki durumdan dolayı Santiment’ın işaret ettiği gibi USDT’nin yavaş yavaş piyasalara dönmesinin fiyatları doğrudan yükseltmesi beklenmiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Raporlar Açıklandı Boynuzlu At Korkuttu! Neden Değerler Düştü?
Raporlar Açıklandı Boynuzlu At Korkuttu! Neden Değerler Düştü?
Kritik Gelişme: Bu Altcoin 165 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı! İşte İnanılmaz Veriler!
Kritik Gelişme: Bu Altcoin 165 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı! İşte İnanılmaz Veriler!
10’dan Fazla Bilen Analist: Bu 2 Altcoin Patlaya Hazır!
10’dan Fazla Bilen Analist: Bu 2 Altcoin Patlaya Hazır!
Son Dakika: Bitcoin ve Altcoin’lerin Beklediği Kritik Veriler Açıklandı!
Son Dakika: Bitcoin ve Altcoin’lerin Beklediği Kritik Veriler Açıklandı!
Bitcoin’de Beklenen Rapor Geldi: Analist PlanB’den Heyecanlandıran Yorum!
Bitcoin’de Beklenen Rapor Geldi: Analist PlanB’den Heyecanlandıran Yorum!
Üst Düzey Fed Yetkilisinden Bitcoin ve Altcoin’lerin Düzenlenmesine İlişkin Dikkat Çeken Açıklamalar
Üst Düzey Fed Yetkilisinden Bitcoin ve Altcoin’lerin Düzenlenmesine İlişkin Dikkat Çeken Açıklamalar
Dünyanın En İyi Şirketleri Bu Altcoin Projesini Tercih Etti! 2 Analistten Kritik Yorum!
Dünyanın En İyi Şirketleri Bu Altcoin Projesini Tercih Etti! 2 Analistten Kritik Yorum!
Kripto Paralarla İlgili Yasadışı Faaliyetler En Çok Hangi Bölgede?
Kripto Paralarla İlgili Yasadışı Faaliyetler En Çok Hangi Bölgede?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
NFT Dünyası İçin Bomba Haber! Dev Müzik Grubu Tekrar Toplanıyor!
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022