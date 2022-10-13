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Bitcoin ve altcoin’lerin toparlanması, kripto para para piyasalarının nihayet yeşil bölgeye geri sürükleyecek ve bir kez daha kârlı hale getirecek uzun zamandır beklenen bir konu. Kripto analiz şirketi Santiment bu noktada yaklaşan toparlanmanın bir işaretini paylaştı.

Adreslere USDT Girişi

Zincir üstündeki (on-chain) verilere göre, sağlayıcılar, balinalar ve köpekbalıkları piyasalardan çektikleri en büyük stablecoin USDT’nin bir kısmını geri getiriyor. USDT arzının balinaların adreslerine geri gelmesi henüz en büyük kripto parada yeteri kadar olmasa da hafif bir toparlanmayı sağlıyor.

Geçmiş veriler ışığında, Bitcoin’in USDT ile hem piyasa değeri bakımından güçlü bir şekilde korele olduğunu söylenebilir. USDT hakimiyetinin (ve arzının) artması BTC fiyatının düşmesiyle sonuçlanırken, tam tersi durumunda ise Bitcoin fiyatı yükselir. Geçmiş veriler balina adreslerindeki USDT arzının artmasıyla Bitcoin’in yükseliş trendine girdiği görülüyor. Bu nedenle Santiment, adreslerdeki USDT arzındaki artışı bir yükseliş işareti olarak kabul ediyor. Analiz şirketi yaptığı değerlendirmede, “Tether’in köpekbalığı ve balina seviyesi adresleri, 2021’in sonlarından Temmuz sonuna kadar boşalttıkları USDT’nin bir kısmını geri ekliyor. Bitcoin’in fiyatı ile büyük yatırımcılardan gelen stablecoin alım gücü miktarı arasında çarpıcı bir korelasyon var.” notunu düştü.

Adreslerdeki USDT arzının artması her zaman piyasa katılımcılarının alım gücünde artış olduğu şeklinde kabul edilir, çünkü stablecoin’ler Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoin’ler gibi daha değişken varlıklara yatırım yapmaktan başka bir şekilde kullanılamaz. Ne yazık ki USDT arzı, 2021’in sonlarında yaşanan düşüşten önce mevcut değerlerin yakınında bile değil. Bu değerlerin geri kazanılması ancak aylarca süren büyük bir konsolidasyonla mümkündü.

Bitcoin’in Fiyat Performansı

Fiyat performansı açısından en büyük kripto para Bitcoin fiyatının 20 bin doların üzerine çıktığı Eylül ayından beri herhangi bir pozitiflik göstermiyor. Özellikle bugün açıklanacak olan ABD’de Eylül ayına ilişkin TÜFE verilerinin Bitcoin ve altcoin piyasaları üzerinde önemli bir etkisi olacak. Verilerin beklentilerin altında kalması fiyatları yukarı yönde hareketlendirirken, beklentileri aşması piyasaları kan banyosundan geçirebilir.

Piyasa analistleri ve uzmanlar, makrodaki durumdan dolayı Santiment’ın işaret ettiği gibi USDT’nin yavaş yavaş piyasalara dönmesinin fiyatları doğrudan yükseltmesi beklenmiyor.