Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler bir kripto para analisti, Bitcoin’in (BTC) dibe vurduğunu ve bir boğa koşusunun başlamasının yakın olabileceğini öne sürdü.

BTC’de Alım Fırsatı

Kaleo takma adıyla bilinen kıdemli analist Twitter üzerinden 536.100 takipçisine 20.000 doların altında işlem gören Bitcoin’in satın alma fırsatının uzun sürmeyeceğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’in 20.000 dolar seviyesinden altında işlem gördüğü her gün yatırımcılar için bir hediye niteliğinde. Kripto para biriminin sunduğu fırsat uzun sürmeyebilir. Acele etmeniz sizin için iyi olur.

Kıdemli analist Kaleo, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in 2018 yılındaki dip sürecini geçen yılınkiyle karşılaştırmak için ters fiyat çizelgelerini ele aldı. Yakından takip edilen analiste göre, her iki döngü de çok benzer ve Bitcoin’in dibe vurduğunu ayrıca bir boğa koşusuna yaklaştığı fikrini desteklediğini öne sürdü. Popüler analist açıklamalarında şunları söyledi:

Kripto para piyasalarında dip seviyelerin görüldüğünü düşünüyorum. 2021 yılı ATH (tüm zamanların en yüksek) döngüsüne karşı 2017 ATH döngüsü incelendiğinde yükseliş hareketi an meselesi olabilir.

“Ralli Gelebilir”

Daha kısa bir zaman çerçevesine odaklanan Kaleo, Bitcoin’in aşağı yönlü bir direnç seviyesini destek olarak kullanarak iyi bir toparlanma içerisinde olabileceğini belirtti. Ayrıca Kaleo, Bitcoin’in fiyatı ile blok ödüllerinin yarıya indirildiği yarılanmalar arasındaki korelasyona işaret ederek teorik olarak BTC’de bir arz şoku oluştuğunu öne sürdü. Analiste göre, Bitcoin’in mevcut fiyat hareketi tarihsel olarak önceki piyasa döngüleriyle uyumlu. Ayrıca uzman isim önümüzdeki dört ay içerisinde yaklaşık 35.000 dolar seviyesine bir ralli öngörüyor. Kıdemli analist açıklamalarında son olarak şunları vurguladı:

BTC halving döngüsüne inanıyorsanız, yaşanan arz şoku ile oluşabilecek fiyat artışlarını öngörebilirsiniz

Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, yazı kaleme alındığında 20.350 dolar seviyesinden işlem görüyor.