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  •   Analistlerden En Büyük Altcoin’de Yüzde 35 Düşüş Analizi

Analistlerden En Büyük Altcoin’de Yüzde 35 Düşüş Analizi

Bloomberg analistlerinin paylaştığı teknik analize göre, Ethereum (ETH) potansiyel olarak iki ay içinde ilk kez bin dolar eşiğine doğru ilerliyor.
13:15
31 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg analistlerinin paylaştığı teknik analize göre, Ethereum (ETH) potansiyel olarak iki ay içinde ilk kez bin dolar eşiğine doğru ilerliyor. Analistler, en büyük altcoin’de büyük düşüşe işaret eden korkutucu analiz için nedenleri de sıraladı.

ETH’de Yüzde 35 Düşüş Beklentisi

Bloomberg analistlerinin Ethereum’da bin dolar beklentisinin ana nedeni volatilite potansiyel bir artış ve düşüş trendinin devam ettiğini gösteren çeşitli faktörlerden ibarelet. Analistlerin ana tezi, ETH’nin genellikle boğa ve ayı trendleri arasında bir bariyer görevi gören 50 günlük hareketli ortalamanını altına düşmesi. Ne yazık ki Ethereum yatırımcıları için ETH bu yıl iki kez 50 günlük ortalamayı geçmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Analistler, hareketli ortalamaya ek olarak, mevcut fiyatı geçmişteki belirli bir aralıkla karşılaştıran ve piyasanın momentumunu belirlemek için kullanılan stokastik göstergeyi kullanıyor. Buna göre, Ethereum açıklanmayan bir süre boyunca düşüşüne devam edecek. Fairlead Strategies’in kurucu ortağı, bin dolarlık eşiğin büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde geleceğini savunuyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde psikolojik eşiğe ulaşmak için Ethereum’un mevcut değerlerden yüzde 35 daha düşürmesi gerekecek.

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The Merge güncellemesinin başarılı bir şekilde test edilmesi ve teknik sorunların olmaması göz önüne alındığında, Ethereum üzerinde sadece birkaç gün içinde bu oluşan kadar büyük satış baskısına neyin neden olduğu henüz belli değil.

Ether‘in sadece birkaç gün içinde değerinin yaklaşık yüzde 40’ını kaybettiği son zaman, piyasayı bir ay boyunca konsolidasyona iten Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşü olmuştu. Şimdilik, hem dijital varlıkları hem de finansal piyasaları etkileyen devam eden makroekonomik sorunlara rağmen sektör nispeten sakinliğini koruyor.

En büyük altcoin Ethereum, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 0,41 düşüşle bin 572 dolardan alınıp satılıyor. Altcoin‘in toplam piyasa değeri ise 192.7 milyar dolarda.

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