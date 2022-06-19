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Terra (LUNA) krizinin yankıları devam ederken, projeye yönelik soruşturmalar hem Güney Kore’de hem de ABD’de devam ediyor. Analistlere göre, LUNA fiyatı bu süreçte daha da büyük darbeler alabilir.

Yeni Bir Kriz: Sorunlar Katmerleniyor!

FxStreet analistlerinden Flip Leo’ya göre hem teknik göstergeler hem de ekosistemi çevreleyen yeni sansasyonel olaylar nedeniyle Terra (LUNA) uçurumun eşiğinde. Kripto para piyasasındaki sert düzeltme devam ederken, LUNA üzerindeki satış baskısı da giderek artıyor. Terra krizi, son günlerde küresel ölçekte farklı bir boyut kazandı. Şirketin CEO’su, SEC ve FBI gibi önde gelen ABD’li kurumların incelemesi altında. Analiste göre, şirketin nasıl yönetildiğine ve fiyat manipülasyonuna ilişkin incelemeler ve Güney Kore’de devam eden yasal soruşturmalar, ikinci bir çöküşü tetikleyebilir.

Terra krizi, geçtiğimiz ay çöküşüyle birlikte kripto para piyasalarından 40 milyar doları sildi. Ancak kurtarma ve yeniden diriliş projelerine rağmen, sorunlar katmerlenerek çoğalıyor. Terra topluluğundan FatMan, Terra yatırımcılarını önemli bir konuda uyardı. Verilerdeki hataya dikkat çeken FatMan yatırımcıların aldatıldığını iddia ediyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden uyarıda bulunan FatManTerra, CoinMarketCap’in gerçeğe uygun olmayan şekilde LUNA 2.0 fiyatını daha yüksek gösterdiğini söyledi. Bunun sebebi ise dolaşım arzının sistemlerde yanlış işlenmesi. Analiste göre, mevcut iddialar ve soruşturmalar şirketi daha da dipsiz bir kaosa sürükleyecek. LUNA, fiyatı azalan üçgen formasyonu içerisinde hareket ederken, keskin bir düşüş meydana gelebilir. Leo, LUNA fiyatının %100’den fazla değer kaybederek 2 dolardan 0,002 dolara kadar düşebileceğini belirtti. Altcoin, an itibariyle 1.87 dolardan işlem görüyor.

Kritik Rapor ve Yeni Soru İşaretleri..!

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre, UST’nin dolara karşı endeksini kaymetmesinin arkasında Terra’nın kendisi olabilir. Stablecoin’in çöküşü süresince göze çarpan bir cüzdan muhtemelen Terraform Labs’a ait olabilir. Terra krizinin ardından, düzenleyiciler ve mali gözlemciler Terraform Labs ve kurucu ortak Do Kwon hakkında bir soruşturma başlatmıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Güney Koreli yetkililer soruşturmalarını sürdürüyorlar. Ortaya çıkan yeni bulgular, bu krtik sürece yardımcı olabilir. Siber uzay güvenlik teknolojisi için merkeziyetsiz çözümler olan Uppsala Security tarafından yapılan bir araştırma, Terraform Labs’in saldırının arkasındaki cüzdanı yönettiğini ortaya çıkardı.

Yapılan araştırma sonrasında, stablecoin UST’nin dolara olan edndeksini kaybetmesi süreci öncesi şüpheli işlemlerle ilişkili bir cüzdan tanımlandı. Firma, söz konusu cüzdanın Terraform Labs ile bir bağlantısı olduğundan ve LUNA-UST çöküşünden sonra yaklaşık 40 milyar dolarlık piyasa değerinin silinmesi süresinde şirketin içerisinden birilerinin parmağı olduğundan şüpheleniyor. Firma, UST düşüşüne yönelik ilk süreçte yer alan ve stablecoin’in çöküşünden sorumlu olduğu düşünülen bir adresin Terraform Labs (TFL) veya Luna Vakfı (LFG) veya ilgili taraflara ait olduğunu veya bunlar tarafından kontrol edildiğini açıkladı.