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Yakından takip edilen kripto para analisti ve Coin Bureau’nun sunucusu Guy, yatırımcıların Ethereum‘un (ETH) hisse kanıtına geçiş sürecinin yaklaşmasıyla korunmak isteyen yatırımcıların popüler akıllı sözleşme platformu Cardano’ya (ADA) yönelebileceğini ve bunun altcoin’in kısa vadede Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans göstermesine neden olabileceğini iddia etti.

The Merge Güncellemesi ve Olası Sonuçları

Coin Bureau’nun sunucusu Guy, son strateji oturumunda 2.1 milyondan fazla YouTube abonesine, The Merge güncellemesinin planlandığı gibi sorunsuz gitmemesi durumunda ETH rakibi altcoin’lerin koruma sağlayabileceğini iddia ederek şunları söyledi:

Ethereum’un The Merge’siyle ilgili yanlış giden bir şeye karşı kişisel olarak korunma yollarından biri, portföyümün bir parçası olarak rakip akıllı sözleşme özellikli kripto paraları tutmak ve buna Cardano’nun ADA’sı da dahil.

Guy’a göre, Cardano‘nun Eylül ayında yayınlanması beklenen Vasil güncellemesinden dolayı Ethereum‘un The Merge‘sine karşı bir koruma görevi görebilir:

Cardano, Ethereum’un hisse kanıtına geçişi sırasında ölçeklenebilirliğini geliştirmesi kuşkusuz stratejik bir hareket olacak. Bunun nedeni, The Merge’nin başarısız olması veya ETH sahiplerinin beklentilerini karşılamaması durumunda Cardano’nun kullanıcılar ve yatırımcılar için mükemmel bir konuma gelecek olması.

Guy, Cardano’nun piyasa değerine göre en büyük kripto para Bitcoin karşısında dikkat çeken yükselişler yapabileceğini de ekledi:

ADA, haftalık grafikte BTC’ye karşı değer kazanma konusunda gecikmiş görünüyor. Bunun nedeni, ADA’nın çok haftalık bir ralli görmeden önce yaklaşık sekiz hafta boyunca ETH’ye karşı tarihsel olarak düşmüş olması. Gördüğünüz gibi ADA, yaklaşık sekiz haftadır ETH karşısında değer kaybediyor ve şu an için geri dönüş işaretleri veriyor.

“ADA Fiyatı Yüzde 50 Yükselebilir”

Coin Bureau’nun sunucusuna göre Cardano’nun yerel varlığı ADA‘da yüzde 50 oranında bir artış yaşanabilir. Analist, konuya ilişkin tahminini “BTC’ye karşı değer kazanmanın ADA için daha yüksek bir fiyat anlamına gelmediğini unutmayın, ancak ADA’nın itibari para cinsinden günlük ve haftalık fiyat hareketi, önümüzdeki haftalarda yüzde 50’lik bir yükseliş yapabileceğini gösteriyor. Fakat bunun nihayetinde kripto para piyasalarının kısa vadeli toparlanma yapıp yapamayacağına bağlı olduğunun altını çizmeliyim. Ayrıca, Cardano’nun Vasil güncellemesi sırasında Ethereum’un The Merge güncellemesi ile karşılaşabileceği aynı türden sorunlara karşılaşabileceğini eklemem gerekiyor. Muhtemelen bu yüzden Solana gibi diğer Ethereum rakipleri hem ETH hem de ABD doları karşısında daha büyük bir kırılımın eşiğinde gibi görünüyor.” sözleri ile açıkladı.

Cardano ağının yerel varlığı ADA, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,03 düşüşle 0,4468 dolardan alınıp satılıyor. ADA, 15.2 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 8’nci kripto para konumunda.