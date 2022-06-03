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Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarında piyasanın yönünü yeniden yukarı çevirmesi ile birlikte güçlü yükseliş ivmesi yakalayabileceğini düşündüğü kripto para birimlerine işaret etti ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Bu Altcoin’lere İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarında yakın vadede yükseliş beklentisi olduğu kripto para birimlerini sıraladı ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, AVAX’ın ilerleyen haftalarda piyasanın yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalaması durumunda AVAX‘ın ortalama %60’lık bir değer artışı ile 40 dolar fiyat seviyelerine ulaşabileceğini savundu.

Ayrıca analist, ilerleyen haftalarda Bitcoin’in yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalaması durumunda yüksek oranlı değer artışları kaydetmesini beklediği diğer kripto para birimlerine de dikkat çekti. Analist, başta Avalanche (AVAX) olmak üzere Chainlik (LINK), Curve DAO Token (CRV) ve Cardano (ADA) adına ilerleyen haftalarda güçlü bir yükseliş ivmesinin söz konusu olabileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 30.300 dolar seviyelerine yükseldi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki bu yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para birimlerinin piyasa değeri, %1’e yakın bir artış ile 1,30 trilyon dolara ulaştı. Ancak Ethereum (ETH), kripto para piyasasındaki son 24 saatteki yükseliş eğilimine karşın düşük oranlı bir değer kaybı kaydetti ve 1.800 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki volatilite de son günlerde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.