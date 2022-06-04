X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Kripto Para Piyasasındaki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Kripto Para Piyasasındaki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?

Analist, Bitcoin (BTC) adına güncel teknik görünümü değerlendirdi ve kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.
09:50
4 Haziran 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile güncel teknik görünümü değerlendirdi ve kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in ilerleyen haftalarda 31.800 dolar seviyelerine varan bir yükseliş kaydedebileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile güncel teknik görünümü değerlendirdi ve kritik fiyat seviyelerini işaret etti. Bitcoin (BTC) adına kısa vadede 29.300 dolar seviyelerinin korunması gerektiğini ifade eden analist, lider kripto para biriminin ilerleyen haftalarda sırasıyla 30.300 dolar ve 31.800 dolar seviyelerine varan bir yükseliş başlatabileceğine yönelik düşüncelerini dile getirdi.

Ethereum (ETH) adına da kritik fiyat seviyelerine dikkat çeken kripto para analisti, ETH adına 1.720 dolar fiyat seviyelerinin korunması gerektiğini ve kısa vadede oldukça önemli olduğunu belirtti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 29.650 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.770 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,27 trilyon dolara geriledi. Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 156 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Bitcoin (BTC) Neden Altından Daha İyi Bir Yatırım Aracıdır?
Bitcoin (BTC) Neden Altından Daha İyi Bir Yatırım Aracıdır?
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Uzmanlar Bitcoin’i Yorumladılar, Şimdi Yön Ne Taraf?
Uzmanlar Bitcoin’i Yorumladılar, Şimdi Yön Ne Taraf?
Altcoinler Ne Zaman Yükselecek? Bu 3 Veri Kritik Seviyede!
Altcoinler Ne Zaman Yükselecek? Bu 3 Veri Kritik Seviyede!
Yeni Luna Coin Yorum! Luna Coin Alınır Mı?
Yeni Luna Coin Yorum! Luna Coin Alınır Mı?
SHIB Coin Tarafında Uzmanlar O Tarihi İşaret Etti!
SHIB Coin Tarafında Uzmanlar O Tarihi İşaret Etti!
Binance Ceo’su CZ açıkladı, O Kripto Patronuyla Hiç Görüşmedim!
Binance Ceo’su CZ açıkladı, O Kripto Patronuyla Hiç Görüşmedim!
Ayı Piyasalarında Tanıdık Trend! Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek Mi?
Ayı Piyasalarında Tanıdık Trend! Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Pixelmon NFT’leri Geri mi Dönüyor?
Eurovision Galibi Kalush’un Çiftte NFT Zaferi!
Opensea’de Deprem Etkisi Yaratan Olay!
OpenSea Eski Ürün Başkanının Başı Dertte!
Son Teknik Analizler
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Teknik Analiz: Bitcoin'de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Teknik Analiz: Bitcoin’de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Bitcoin, Ethereum ve Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin'ini Biriktiriyor
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin’ini Biriktiriyor
IMF Raporunda “DeFi” Vurgusu: Potansiyel Fayda ve Riskler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022