Analist, Bitcoin (BTC) adına güncel teknik görünümü değerlendirdi ve kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile güncel teknik görünümü değerlendirdi ve kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in ilerleyen haftalarda 31.800 dolar seviyelerine varan bir yükseliş kaydedebileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile güncel teknik görünümü değerlendirdi ve kritik fiyat seviyelerini işaret etti. Bitcoin (BTC) adına kısa vadede 29.300 dolar seviyelerinin korunması gerektiğini ifade eden analist, lider kripto para biriminin ilerleyen haftalarda sırasıyla 30.300 dolar ve 31.800 dolar seviyelerine varan bir yükseliş başlatabileceğine yönelik düşüncelerini dile getirdi.

Ethereum (ETH) adına da kritik fiyat seviyelerine dikkat çeken kripto para analisti, ETH adına 1.720 dolar fiyat seviyelerinin korunması gerektiğini ve kısa vadede oldukça önemli olduğunu belirtti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 29.650 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.770 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,27 trilyon dolara geriledi. Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 156 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.