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Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in 27.000 dolar seviyesini aşması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer artışı kaydeden Ethereum (ETH), 1850 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki bu son yükselişi değerlendiren analist ise ETH adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Ethereum (ETH), 1850 Dolar Seviyelerine Ulaştı

Güne yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 27.300 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca kripto para piyasası, güne nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 55 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer artışı kaydeden Ethereum (ETH) ise 1850 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki bu son yükselişi değerlendiren kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile ETH adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, ETH‘nin kritik 1825 dolar seviyelerini aşmasının önemli olduğunu ve bu seviyelerin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yükselişlere devam edebileceğini öne sürdü. Kritik fiyat seviyelerini aşan ETH’nin piyasadaki yükseliş eğiliminin de devam etmesi durumunda değer artışlarına devam edebileceğini ifade eden analist, bir sonraki direnç olarak ise 2000 dolar seviyelerine işaret etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.