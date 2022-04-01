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Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’deki Değer Kayıpları Devam Edecek mi?

Analist, lider kripto para birimi Bitcoin adına kısa vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti.
11:45
1 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

“Pentoshi” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, lider kripto para birimi Bitcoin‘deki (BTC) güncel teknik görünümü değerlendirdi ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, dün öğlen saatlerinde düşüş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye başlayan Bitcoin’in 44.000 dolar fiyat seviyelerinde destek bulabileceğini ifade etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Analist, dün öğlen saatlerinde düşüş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye başlayan Bitcoin’in 44.000 dolar fiyat seviyelerinde destek bulabileceğini ifade etti. Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile kritik fiyat seviyelerine işaret eden kripto para analisti, Terra Vakfı’nın TerraUSD‘yi (UST) milyarlarca dolar değerinde BTC rezervi ile destekleyeceğine yönelik yaptığı açıklamanın da piyasaya yeniden bir yükseliş ivmesi kazandırdığını belirtti. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in kısa vadede 51.000-53.000 dolar fiyat seviyelerine varan bir yükseliş hareketini başlatabileceğine yönelik fikirlerini paylaştı.

Ayrıca analist, piyasada bir süredir devam eden belirsizliğine rağmen Bitcoin balinalarının yaptığı BTC alımlarına işaret ederek son gelişmelerin de piyasadaki yükselişin devam etmesine neden olabileceğini belirtti.

Piyasada Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün öğlen saatlerinde kaydetmeye başladığı düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 44.200 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Bitcoin’deki bu değer kaybı, kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’in yönünü yeniden aşağı çevirmesine neden oldu. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 2.280 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,15 trilyon dolara geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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