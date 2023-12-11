Cardano (ADA)

Analist İşareti Verdi! İlk 10 İçerisindeki Altcoin’de En Son Bu Yaşandığında Yüzde 6000 Yükselmişti!

Özet

  • ADA'nın geçmişteki trend hareketi, analiste göre yeniden ortaya çıkarak büyük bir büyümeye işaret ediyor.
  • Tyler, ADA'nın geçmişte olduğu gibi %6.000'lik yeni bir artış yaşayabileceğini öngörüyor.
  • Cardano'nun (ADA) geleceği, geçmişteki fiyat hareketinin tekrarlanmasına bağlı olarak büyük bir yükseliş potansiyeli taşıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alican Ülker
Alican Ülker

Cardano‘da (ADA) geçmişte yaşanan bir trend hareketi tekrarlanmış görünüyor. ADA’nın geçmişte olağanüstü bir fiyat hareketiyle sonuçlanan fiyat hareketine bağlı trendinin yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte, altcoin’de benzeri görülmemiş bir büyümenin hazırlıkları tamamlanmış olabilir.

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Cardano (ADA) Coin’in Analiste Göre GeleceğiCardano (ADA) Coin’in Geleceği

Bir Youtuber aynı zamanda da kripto analisti olan Tyler Strejilevich, resmi X hesabından bir tweet paylaştı. Haziran 2020’de ortaya çıkan bir haftalık kesişimin ortaya çıkmasının ardından ADA’nın yaklaşık %6.000 oranında gerçekleştirdiği yükselişini tüm kripto para dünyasıyla paylaştı.

Cardano (ADA) Coin’in Analiste Göre Geleceği

Tyler ADA’nın fiyat grafiği üzerinde bir inceleme gerçekleştirdi. Analiste göre altcoin’in önemli ölçüde daha yüksek fiyatlara ulaşması mümkün. Kripto varlığın olası fiyat hareketi hakkındaki iyimserliğini gösteren kripto uzmanı, haftalık kesişimin daha önce görülen duruma benzer bir heyecan yaratabileceğini göz önünde bulundurarak “büyük” olarak nitelendirdi.

Oluşan haftalık kesişimin ardından oluşan ADA fiyat grafiği son kez göründüğünde, takip eden fiyat rallisinin bir yıldan fazla sürdüğü kripto para yatırımcılarının hala aklında. Buna dayanarak tahminde bulunan Tyler’ın bahsettiği şekilde trendin yeniden ortaya çıkması durumunda fiyatın nasıl bir noktaya gidebileceği ise merak konusu olmaya devam edecek ve ilerleyen dönemde ortaya çıkacak.

Anlaşılması adına, ADA 0.55 dolar seviyesinde işlem görüyor. Eğer geçtiğimiz dönemde yaşanan fiyat hareketi tekrarlanır ve %6.000’lik bir artış yaşanırsa altcoin’in fiyatını yaklaşık 33.55 dolara yükseltebilir. Bu durum ADA için yapılan tahminin tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 3.09 dolar seviyesinin çok daha ötesinde olduğunu ortaya koyuyor.

Cardano (ADA) Coin’in Geleceği

Yakın zamanda bahsettiğimiz üzere, ADA fiyatı direnç seviyelerinin üzerine başarılı bir hamleyle çıktı. Özellikle, altcoin’in fiyatı Haziran 2022’de 0,63 dolar fiyat seviyesini sağlamlaştırdıktan sonra yaşadığı düşüşün ardından yeni bir dönemlik fiyat zirvesine ulaştı.

Kripto para takipçileri gün geçtikçe varlıkları bir yatırım aracı olarak benimsemeye devam ediyor. Buna bağlı olarak ADA’nın fiyat artışına sosyal ve işlem hacimlerinde önemli yükselişler de eşlik etti.

ADA’nın son dönemdeki yükselişine sebepler aranırken, altcoin’in sahip olduğu yükselişi ne kadar sürdürebileceğine ilişkin sorular ortaya çıkmıştı. Bunun ardından gelen Bitcoin düşüşü ise sorulara  yanıt bulma ihtiyacını ortadan kaldırdı ve altcoin’de de bir düşüşü tetikledi. Şimdi ise yatırımcılar düşüşün ne kadar derin olabileceğini merak ediyorlar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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