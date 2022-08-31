Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Analist İddialı: Bu Altcoin Eylül’de Değerini İkiye Katlayacak!

Analist İddialı: Bu Altcoin Eylül’de Değerini İkiye Katlayacak!

Bitcoin (BTC) eski parlak günlerine dönmek için gün sayarken, Invezz analistlerinden Milko Trajveshki Eylül için favori altcoin'ini açıkladı.
16:15
31 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) eski parlak günlerine dönmek için gün sayarken, Invezz analistlerinden Milko Trajveshki Eylül için favori altcoin’ini açıkladı.

Tron (TRX), Haftalık Raporunu Açıkladı

Invezz analistlerinden Milko Trajveshki’ye göre, Tron (TRX) ağı, merkeziyetsiz finans (DeFi), NFT sektörü, TVL miktarı, akıllı sözleşmeler ve çeşitli zincir üstü verilerde ön plana çıkıyor. 30 Ağustos’da Tron, genel ekosistemi çevreleyen ve en son güncellemeleri özetleyen “TRON Haftalık Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, blok üretiminin yanı sıra çatal anahtarında da bir iyileştirme hedefleniyor. Ekip ayrıca, veritabanı depolama için yeni bir ssitem ekledilklerini açıkladı. Geliştiriciler, kararlılık ve düğüm bağlantısını geliştirmenin yanı sıra TCP bağlantısı verimliliğini artırdılar. TRON topluluğu, bu güncellemeye büyük ilgi gösterdi. Rapor edilen zincir üstü verilere baktığımızda, Tron’un blok zinciri yüksekliği, ağ genelinde toplam 6.713 düğüm ile 43.61 milyonu aştı. Tron Mainnet’teki toplam hesap sayısı, hafta boyunca 971.880 yeni hesapla 108.781.925’e ulaştı. Ayrıca, TronScan’dan alınan verilere göre, 31 Ağustos’ta TRON hesapları 109.531.666’ya ulaştı.

 Tron, an itibariyle 0.064419 dolardan işlem görüyor. Altcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine 5 Ocak 2018’de 0.231673 dolar ile ulaştı. Bir önceki aydaki performansına baktığımızda,  TRX 3 Temmuz’da 0,0626 dolar ile en düşük değere geriledi. En yüksek noktası ise 30 Temmuz’da 0.07105 dolardı. Burada, %13 oranında bir artış görüyoruz. Analiste göre mevcut gelişmeler, teknik veriler ve güncellemer göz önünde bulundurulduğunda, Tron fiyatı Eylül sonuna kadar 0,1 doları aşabilir. Uzmanlara göre, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin yeni zirvelerine ulaşması için Fed’in para politikasını değiştirmesi gerekiyor. Enflasyon küresel çapta sorun olmaya devam ederken, Powell son konuşmasında Fed’in şahin duruşunu devam ettirebileceğini vurguladı.

Ayı Piyasası, Ne Zaman Bitecek?

Bitcoin  kısır bir döngüde ivme kazanmaya çalışırken, yatırımcıların odak noktası ise ayı piyasasının ne zaman sona ereceği. Teknik analist Rekt Capital, mevcut ayı piyasasının 2022’nin 4. çeyreğinde sona ereceğini tahmin ediyor. Özellikle yaptığı analiz, mevcut ayı döngüsünün sadece birkaç ayı kaldığını tahmin eden Glassnode Insights’ın analizleriyle aynı doğrultuda.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong Salı günü yaptığı açıklamada, kripto kışının 12 ila 18 ay daha sürebileceğini ve yatırımcıların bu sürece hazırlıklı olmalarını söyledi. CNBC ile yaptığı röportajda Armstrong, ayı piyasasının bu süre zarfı içerisinde ermesini umarken, ABD’nin önde gelen borsalarından Coinbase’in de bu sarsıntılı süreçte daha kapsamlı önlemler aldığını vurguladı

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
J.P. Morgan’dan Kritik Açıklama! Elinizdeki Kripto Paraları Satın!
J.P. Morgan’dan Kritik Açıklama! Elinizdeki Kripto Paraları Satın!
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Listeliyor! İlk 25’te ve Fiyatı Yükseliyor!
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Listeliyor! İlk 25’te ve Fiyatı Yükseliyor!
Kısa Vadede Ralli için Hazırlanan Altcoin’de Kırılım Onayına Dikkat!
Kısa Vadede Ralli için Hazırlanan Altcoin’de Kırılım Onayına Dikkat!
Altcoin Zorlu Piyasa Koşullarına Rağmen Performansıyla Dikkat Çekiyor!
Altcoin Zorlu Piyasa Koşullarına Rağmen Performansıyla Dikkat Çekiyor!
Altcoin Geliştiricilerinin Göç Planı: Hedefte Bu Altcoin Projesi Var!
Altcoin Geliştiricilerinin Göç Planı: Hedefte Bu Altcoin Projesi Var!
Bu Altcoinde Hacim Geçen Haftadan Bu Yana 2 Kat Arttı!
Bu Altcoinde Hacim Geçen Haftadan Bu Yana 2 Kat Arttı!
Dreyfus Açıkladı Fan Token Yükselişe Geçti! 2026 Yılına Kadar!
Dreyfus Açıkladı Fan Token Yükselişe Geçti! 2026 Yılına Kadar!
Sıcak Gelişme: Müjde Geldi Altcoin Yükseliyor! Tarihi Nihayet Belli Oldu!
Sıcak Gelişme: Müjde Geldi Altcoin Yükseliyor! Tarihi Nihayet Belli Oldu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022