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Bitcoin (BTC) eski parlak günlerine dönmek için gün sayarken, Invezz analistlerinden Milko Trajveshki Eylül için favori altcoin’ini açıkladı.

Tron (TRX), Haftalık Raporunu Açıkladı

Invezz analistlerinden Milko Trajveshki’ye göre, Tron (TRX) ağı, merkeziyetsiz finans (DeFi), NFT sektörü, TVL miktarı, akıllı sözleşmeler ve çeşitli zincir üstü verilerde ön plana çıkıyor. 30 Ağustos’da Tron, genel ekosistemi çevreleyen ve en son güncellemeleri özetleyen “TRON Haftalık Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, blok üretiminin yanı sıra çatal anahtarında da bir iyileştirme hedefleniyor. Ekip ayrıca, veritabanı depolama için yeni bir ssitem ekledilklerini açıkladı. Geliştiriciler, kararlılık ve düğüm bağlantısını geliştirmenin yanı sıra TCP bağlantısı verimliliğini artırdılar. TRON topluluğu, bu güncellemeye büyük ilgi gösterdi. Rapor edilen zincir üstü verilere baktığımızda, Tron’un blok zinciri yüksekliği, ağ genelinde toplam 6.713 düğüm ile 43.61 milyonu aştı. Tron Mainnet’teki toplam hesap sayısı, hafta boyunca 971.880 yeni hesapla 108.781.925’e ulaştı. Ayrıca, TronScan’dan alınan verilere göre, 31 Ağustos’ta TRON hesapları 109.531.666’ya ulaştı.

Tron, an itibariyle 0.064419 dolardan işlem görüyor. Altcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine 5 Ocak 2018’de 0.231673 dolar ile ulaştı. Bir önceki aydaki performansına baktığımızda, TRX 3 Temmuz’da 0,0626 dolar ile en düşük değere geriledi. En yüksek noktası ise 30 Temmuz’da 0.07105 dolardı. Burada, %13 oranında bir artış görüyoruz. Analiste göre mevcut gelişmeler, teknik veriler ve güncellemer göz önünde bulundurulduğunda, Tron fiyatı Eylül sonuna kadar 0,1 doları aşabilir. Uzmanlara göre, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin yeni zirvelerine ulaşması için Fed’in para politikasını değiştirmesi gerekiyor. Enflasyon küresel çapta sorun olmaya devam ederken, Powell son konuşmasında Fed’in şahin duruşunu devam ettirebileceğini vurguladı.

Ayı Piyasası, Ne Zaman Bitecek?

Bitcoin kısır bir döngüde ivme kazanmaya çalışırken, yatırımcıların odak noktası ise ayı piyasasının ne zaman sona ereceği. Teknik analist Rekt Capital, mevcut ayı piyasasının 2022’nin 4. çeyreğinde sona ereceğini tahmin ediyor. Özellikle yaptığı analiz, mevcut ayı döngüsünün sadece birkaç ayı kaldığını tahmin eden Glassnode Insights’ın analizleriyle aynı doğrultuda.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong Salı günü yaptığı açıklamada, kripto kışının 12 ila 18 ay daha sürebileceğini ve yatırımcıların bu sürece hazırlıklı olmalarını söyledi. CNBC ile yaptığı röportajda Armstrong, ayı piyasasının bu süre zarfı içerisinde ermesini umarken, ABD’nin önde gelen borsalarından Coinbase’in de bu sarsıntılı süreçte daha kapsamlı önlemler aldığını vurguladı