X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Analist’ten Bitcoin (BTC) 2024 Yorumu: 2011 İle Aynı Model!

Ünlü kripto analitik firması, Bitcoin'in (BTC) 2011 ile aynı fiyat modelini çizdiğini söylüyor ve 2024 yılında bu fiyat artışını öngörüyor.
15:15
30 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto piyasası yükseldikçe, boğalar tüm zamanların en yüksek seviyelerinin ufukta olduğuna inanıyor. Bir kripto analitik firması olan PlanB, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC)’nin 2011 tarzı bir ralli ile karşı karşıya olduğunu söylüyor.

BTC İçin Geri Çekilme Bitti mi?

PlanB, daha önce stoktan akışa modelini açıklamış ve modeldeki renklerin birçok kişi tarafından yanlış yorumlandığını söylemişti. Tarihsel olarak bakıldığında hem 2014’te hem de 2018’de Bitcoin, önce fiyatını yarıya düşürmüş sonra yeşil grafiklerle satın alım bölgesine girmişti. Ancak BTC, dip sonrası belli bir yükselişten sonra fiyat baskısı altında kalıyor ve geri çekilme yaşıyor.

Bitcoin; 2012, 2016 ve 2020’de de benzer bir durum yaşamıştı. Önce fiyat yarı yarıya düşüyor, yükselişe giriyor ve sonrasında geri çekilme engellenemez oluyor. Uzmanlar, BTC’nin bu yıl da böyle bir geri çekilme ile karşılaşabileceğini vurguluyor. Bunların aksine PlanB, BTC’nin giderek yeşilleneceğini ve artık geri çekilme yaşamayacağını belirtiyor. Ancak analist, fiyatın ne zaman yükseleceğini veya dibe çekileceğini belirtmiyor.

Stoktan Akışa Modeli

Analistlerin kullandığı grafik metotları arasında stoktan akışa modeli, büyük ölçüde doğru tahminler getiriyor ve tarihte yatırımcıları şaşırtmadığı görülüyor. Bunun yan bir modeli olan stoktan akışa çapraz varlık modeli ile analistler, Bitcoin’in 2024 yılına kadar 288.000 dolar sınırını geçeceğini tahmin ediyor. Ancak bazı analistler, PlanB kadar bu hedefe iyimser bakmıyor. Bir kripto analisti olan Harold Christopher Burger, PlanB’nin stoktan akışa modeli ile fiyat tahminin uçuk olduğunu ve asla gerçekleşemeyeceğini söylüyor. Burger, Bitcoin’in fiyatı için olumsuz düşünmüyor ve artacağını öngörüyor. Ancak Burger, BTC’nin en geç 2028’e kadar 100.000 dolara ulaşmasını bekliyor ve 228.000 doların imkansızlığını belirtiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Bitcoin ATH Nedir? BTC 2022 Yılında Ne Kadar Olacak?
Bitcoin ATH Nedir? BTC 2022 Yılında Ne Kadar Olacak?
Ünlü Analist Açıkladı! Bitcoin ve Bu Üç Düşük Değerli Altcoin Yükselmeye Devam Edecek!
Ünlü Analist Açıkladı! Bitcoin ve Bu Üç Düşük Değerli Altcoin Yükselmeye Devam Edecek!
Piyasa Nereye Hareket Ediyor? BTC, ETH, AVAX ve Diğerlerinde Güncel Durum ve Kritik Seviyeler!
Piyasa Nereye Hareket Ediyor? BTC, ETH, AVAX ve Diğerlerinde Güncel Durum ve Kritik Seviyeler!
2018 Çöküşünü Bilmişti: Analistten Bitcoin İçin Pozitif Sinyal!
2018 Çöküşünü Bilmişti: Analistten Bitcoin İçin Pozitif Sinyal!
Ünlü Finans Şirketinden Dev Hamle: Kripto Teminatlı Banka Kredisi!
Ünlü Finans Şirketinden Dev Hamle: Kripto Teminatlı Banka Kredisi!
Yeni Kripto ETP’si: SOL, ADA ve DOT da İşin İçinde!
Yeni Kripto ETP’si: SOL, ADA ve DOT da İşin İçinde!
Greenpeace’den Bitcoin Çağrısı: “İklimi Değil, Kodu Değiştirin”
Greenpeace’den Bitcoin Çağrısı: “İklimi Değil, Kodu Değiştirin”
Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti: Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?
Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti: Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Analist: Bu 5 NFT Projesi Gelecekte Yatırımcısını Zengin Edebilir
Rock’n’Verse’ün Bu Akşamki Konuğu Ünlü Oyuncu Özgün Çoban 
Twitter, NFT Profil Fotoğrafı Özelliğini Tüm Kullanıcılara Açtı mı?
Twitter, NFT Profil Fotoğrafı Özelliğini Tüm Kullanıcılara Açtı mı?
Önemli Gelişme: Solana Ağındaki NFT’ler Hızla Değerlenebilir!
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022