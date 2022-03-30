Kripto piyasası yükseldikçe, boğalar tüm zamanların en yüksek seviyelerinin ufukta olduğuna inanıyor. Bir kripto analitik firması olan PlanB, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC)’nin 2011 tarzı bir ralli ile karşı karşıya olduğunu söylüyor.

BTC İçin Geri Çekilme Bitti mi?

PlanB, daha önce stoktan akışa modelini açıklamış ve modeldeki renklerin birçok kişi tarafından yanlış yorumlandığını söylemişti. Tarihsel olarak bakıldığında hem 2014’te hem de 2018’de Bitcoin, önce fiyatını yarıya düşürmüş sonra yeşil grafiklerle satın alım bölgesine girmişti. Ancak BTC, dip sonrası belli bir yükselişten sonra fiyat baskısı altında kalıyor ve geri çekilme yaşıyor.

Bitcoin; 2012, 2016 ve 2020’de de benzer bir durum yaşamıştı. Önce fiyat yarı yarıya düşüyor, yükselişe giriyor ve sonrasında geri çekilme engellenemez oluyor. Uzmanlar, BTC’nin bu yıl da böyle bir geri çekilme ile karşılaşabileceğini vurguluyor. Bunların aksine PlanB, BTC’nin giderek yeşilleneceğini ve artık geri çekilme yaşamayacağını belirtiyor. Ancak analist, fiyatın ne zaman yükseleceğini veya dibe çekileceğini belirtmiyor.

Stoktan Akışa Modeli

Analistlerin kullandığı grafik metotları arasında stoktan akışa modeli, büyük ölçüde doğru tahminler getiriyor ve tarihte yatırımcıları şaşırtmadığı görülüyor. Bunun yan bir modeli olan stoktan akışa çapraz varlık modeli ile analistler, Bitcoin’in 2024 yılına kadar 288.000 dolar sınırını geçeceğini tahmin ediyor. Ancak bazı analistler, PlanB kadar bu hedefe iyimser bakmıyor. Bir kripto analisti olan Harold Christopher Burger, PlanB’nin stoktan akışa modeli ile fiyat tahminin uçuk olduğunu ve asla gerçekleşemeyeceğini söylüyor. Burger, Bitcoin’in fiyatı için olumsuz düşünmüyor ve artacağını öngörüyor. Ancak Burger, BTC’nin en geç 2028’e kadar 100.000 dolara ulaşmasını bekliyor ve 228.000 doların imkansızlığını belirtiyor.