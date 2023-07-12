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  •   Aman Aman! Son Piyasa Çöküşünü Bilen İsimden Bitcoin ve Altcoinler İçin Tehdit Gibi Uyarı!

Aman Aman! Son Piyasa Çöküşünü Bilen İsimden Bitcoin ve Altcoinler İçin Tehdit Gibi Uyarı!

Özet

  • Ünlü yatırımcı Chris Burniske, kripto para piyasasının bir kez daha çökmesini bekliyor.
  • Burniske'ye göre Bitcoin ve altcoinler'de yüzde 40'a varan bir çöküş olabilir.
  • Yatırımcıya göre bu düşüşün katalizörü Fed'in sıkı para politikasını devam ettirmesi olabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:00
12 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasının 2022’de dibe vuracağına dönük öngörüsünün gerçekleşmesi sonrası yaptığı yorumlar daha bir dikkatle takip edilen ünlü yatırımcı Chris Burniske, kalıcı bir boğa döngüsünün başlamasından önce kripto para piyasanın bir kez daha çökmesini beklediğini açıkladı.

Bitcoin ve Altcoinler İçin Yüzde 40’ı Bulan Çöküş Uyarısı

Risk sermayesi şirketi Placeholder’ın ortaklarından Chris Burniske, kalıcı bir boğa koşusunun 2024’te başlamasını beklediğini ancak kalıcı boğa koşusunun başlamasından önce Bitcoin (BTC) ve altcoinler’de yüzde 40’a varan bir düşüş olabileceği konusunda uyararak şu ifadeleri kullandı:

Ayılar, gelecek yıl başlayacak ve 2025’e kadar sürecek gerçek bir partinin başlamasından önce bu yıl kaliteli kripto paralarda yüzde 20 hatta yüzde 40’lık bir düşüş için bir şans daha yakalayabilirler. Asıl soru, bu düşüşün hangi fiyatlardan olacağı. Buradaki ana düşüş faktörü faktör Fed’in bir şeyler kırılana kadar zorlayacak olması.

Burniske’ye göre kripto para piyasasındaki düşüşün katalizörü Fed’in sıkı para politikasını sürdürmesiyle olacak. Nitekim Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmek için bu yıl en az iki faiz artırımına gitmeyi planladıklarını söylemesi de ünlü yatırımcının beklentisini destekliyor. Faiz artışları her zaman kripto paralar gibi riskli varlıkların kötü performans göstermesine neden olmuşlardır.

Yatırımcıya Göre Bitcoin Yükselmek İçin Nasdaq 100 Endeksini Bekliyor

Burniske ayrıca kripto para piyasasının ancak Nasdaq 100 Endeksi‘nin (NDX) soluklanmak için durmasından sonra boğa koşusuna çıkmasını bekliyor. Ünlü yatırımcı, kripto veri şirketi Glassnode’un kurucuları Jan Happel ve Yann Allemann’ın 2019’dan bu yana Bitcoin’in NDX’in soluklanmak için durmasının ardından birçok kez büyük ralliler yaptığına dönük söylemlerine atıfta bulunarak şunları söyledi:

Kripto para piyasası genellikle NDX’deki yükselişin durması ve soluklanması sonra yükseldiğine dair ilginç bir gözlem var. Bu yatırımcıların riskliden daha risklisine dönmelerinin bir sonucu.

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