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Altcoin’lerde Son Durum: En İyi Performansı Onlar Sergiledi!

Hafta yükseliş ile başlarken ve geçen haftaki kayıplar geri alınırken altcoin’lerde son durum ne? Son 24 saatin en çok kazandıran altcoin’leri hangileri?
12:26
12 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi 22.000 dolar üzerine yükseldi ve yeni haftaya iyi bir başlangıç yapmış oldu. Bitcoin yazının yayına hazırlandığı sırada 22.200 dolar üzerinde işlem görüyor ve bir geri çekilme öncesinde 22.300 dolarlık seviyenin üzerinin görüldüğü ifade edilebilir. Peki, hafta yükseliş ile başlarken ve geçen haftaki kayıplar geri alınırken altcoin’lerde son durum ne? Son 24 saatin en çok kazandıran altcoin’leri hangileri?

Altcoin’lerde Son Durum

Piyasa değeri bakımından ilk on kripto para birimine baktığımızda Bitcoin’deki yükselişin henüz altcoin’lere yansımadığı görülüyor. Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum (ETH), son 24 saat içinde nispeten stabil bir görünüm sergilemiş olsa da son 1 haftada %12’nin üzerinde artış yaşamış olması dikkatleri çekiyor. ETH yazının kaleme alındığı sırada 1.752 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’den sonra ilk on kripto para birimi içinde ne iyi performansı %2,5 ile Solana’nın (SOL) kaydettiği görülüyor. SOL de ETH gibi son 1 hafta içinde %12’nin üzerinde artış yaşadı. Yazının kaleme alındığı sırada 35,4 dolardan işlem gören SOL, geri çekilme öncesinde 36,3 dolara kadar yükselmişti.

Altcoin’ler şimdilik Bitcoin’in fiyat hareketini tam olarak yansıtamamış olsa da lider kripto para biriminden daha iyi performans sergileyen altcoin’ler de mevcut.

24 Saatin En İyi Performansları

Son 24 saat içinde en iyi performans sergileyen altcoin’lere baktığımızda piyasa değeri bakımından en büyük metaverse coin olan Apecoin’in (APE) %7’nin üzerindeki artışı ile dikkat çektiğini görüyoruz. APE yazının kaleme alındığı sırada 5,43 dolardan işlem görüyor.

Apecoin’e ek olarak Quant (QNT) %6,3’lük artışı ile dikkatleri çekiyor ve yazının kaleme alındığı sırada 110 dolardan işlem görüyor. Ayrıca PancakeSwap (CAKE) de piyasa değeri bakımından ilk 100 kripto para içinde dikkat çekiyor. Yazının yayına hazırlandığı sırada 4,5 dolardan işlem gören CAKE son 24 saat içinde %5,4 artış yaşadı.

Tüm bunlara ek olarak piyasa değeri bakımından 96. sırada yer olan Golem (GLM) son 24 saat içinde %42 yükselerek ilk 100 kripto para içinde en iyi performansı sergileyen altcoin oldu.

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