Altcoin Tahminleri: Avax Coin Kaç Dolar Olur? Solana Yorum!

Özet

  • - Bitcoin fiyatı 30.000 doları aşmaya çalışıyor. BTC 32.000 dolar üstü kapanışlar görürse SOL ve AVAX etkileyici ralliler yaşayabilir.
  • - SOL Coin için kısa vadede 27 ve 32 dolar seviyeleri önemli. Orta vadede 47 dolar direnci hedeflenebilir. Tersi senaryoda 16 dolar desteğine kadar düşüş olabilir.
  • - AVAX Coin yatırımcıları en iyi senaryoda 17,5 ve 21,17 dolara kadar yükseliş görebilir. Düşüş senaryosunda 11,26 dolar desteği yeniden ziyaret edilebilir.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
00:30
9 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.000 dolar eşiğini aşmak için mücadelesini sürdürüyor. Peki SOL ve AVAX ne olacak? Kripto para yatırımcıları bugün akşam artan açık pozisyonların da desteğiyle kral kriptonun yükselişe geçtiğini gördü. Mevcut görünüm altcoinler için kazanç fırsatı sunuyor olabilir.

Avax Coin Kaç Dolar Olur?

BTC düşüşüyle 12,22 dolar desteğine dokunan fiyat buradan tepki yükselişini başlattı. Yazı hazırlandığı sırada 12,72 dolarda bulunan fiyat eğer 12,75 dolar üzeri kapanışlar yapabilirse ivme kazanabilir. Bitcoin fiyatı 30.000 doları aşarsa muhtemelen 13 ve 13,63 dolar seviyelerinin ardından 15,6 dolar hedefli bir ralli başlayacak.

Günlük grafikteyse 13,82 dolar üzeri bir hareketin 15,6 dolar hedefini meşrulaştıracağı görülüyor. 17,5 ve 21,17 dolar ise orta vadeli hedefler olarak dikkat çekiyor. Yatırımcılar heyecanla Bitcoin volatilitesinin artmasını beklerken AVAX %66’ya kadar yükseliş potansiyeline sahip.

Ancak 12,45 dolar altı günlük kapanış yeniden 11,26 dolar desteğinin test edilmesine neden olabilir.

Solana Yorum

Ağ aktifliğindeki zayıflık ve Ethereum’un hızlı büyümesi Solana ve diğer layer1 çözümlerinin geleceğini olumsuz etkiliyor. Ancak yine de hız ve düşük işlem ücretleriyle Solana eskisine nazaran zayıf da olsa ilgi görüyor.

Yazı hazırlandığı sırada 24,59 dolardan alıcı bulan fiyat güne %6 yükselişle devam ediyor. Şimdilik 21,78 dolar desteği sağlamlığını ispat etti. Dört saatlik grafikte 23,82 dolar üstü kapanışlar boğaların risk iştahını kabartıyor.

Eğer fiyat 25,2 ve 27 dolar dirençlerini aşabilirse 32 doları hedefleyebilir. Haftalık grafikteki orta vadeli hedefse 27,56 dolar üstü kapanışlarla 47 dolar direncidir. 7 Kasım çöküşündeki düşüş trendinin tersine dönmesi için 32 dolar bölgesinin sağlamlaştırılması önemli, teknik açıdan kritik eşiğin aşılması 60 ve 74 dolar seviyelerinin hedeflenebileceğini gösteriyor.

Ancak orta vadeli hedeflerin gerçekleşmesi ancak BTC’nin 34.000 dolar üstü kapanışlar yapmasına bağlı. Perşembe günü gelecek TÜFE konusunda negatiflik hakim, Binance borsasına sürpriz ABD Adalet Bakanlığı soruşturması endişe verici bir detay ve BTC cephesindeki kar satışları böylesine etkileyici bir rallinin kolayca engellenmesine neden olabilir.

Negatif senaryoda 21,78 dolar altı kapanışlar kademeli destek testleriyle 16 dolara kadar düşüşe kapı aralayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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