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Altcoin Projesinden 100 Milyon Dolarlık Ortaklık!

NEAR Vakfı, NEAR Protocol temelinde Web3'ün benimsenmesini hızlandıracak 100 milyon dolarlık fon başlatmak için Caerus Ventures ile ortaklık kurdu.
12:42
12 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

NEAR Protocol‘ün yönetimini ve geliştirilmesini destekleyen İsviçreli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan NEAR Vakfı, bugün yaptığı duyuruda Caerus Ventures ile 100 milyon dolarlık risk sermayesi fonu ve girişim laboratuvarı başlatmak için ortaklık kurduğunu açıkladı.

NEAR ve Web3’ün Benimsenmesi

NEAR Vakfı‘na göre, tohumdan A serisine yatırım için 100 milyon dolarlık hedef 50 milyon dolarlık ilk kapanışa sahip olacak olan VC Fonu’nun temel taşı olacak. NEAR Vakfı CEO’su Marieke Flament, Caerus Ventures ile yapılan ortaklığa ilişkin yaptığı değerlendirmede “Canlı spor, film veya müziğe yönelik kültürel tutkularımız, tarihsel olarak milyarlarca tüketiciyi yeni teknolojilere taşımak için kullanıldı. Erişim ve etkiye sahip yaratıcılar, yetenekler ve franchise’lar bu büyümeye öncülük etti ve şimdi geniş ölçekte Blockchain’in benimsenmesini sağlayacak. Ancak bu sefer onlar ve hayranları yaratılan değere daha fazla erişim imkanı bulacaklar.” dedi.

IMG/Endeavor yöneticisi Nathan Pillai tarafından kurulan Caerus Ventures, yaratıcıları, yetenekleri, telif sahiplerini ve hizmet ettikleri yüksek katılımlı toplulukları yeni girişimlerin merkezine yerleştiren projeleri destekliyor. Pillai, ortaklığına ilişkin olarak “Web3 teknolojilerinin kültürün nasıl deneyimlendiğini, eğlencenin nasıl tüketildiğini ve değerin nasıl dağıtıldığını nasıl değiştireceğine dair pek çok kullanım örneğini henüz hayal etmedik. Spor, müzik, film, TV, moda, sanat ve oyun alanlarında herkes için daha fazla eşitlik sunan projeleri ortaya çıkaran inovasyon için bir katalizör olmak için Caerus’un doğdu.” dedi.

Venture Lab, ikonik yetenekleri ve IP’leri kategorize ederek ürünler yaratmak isteyen Web3’ün önde gelen mühendislerini, geliştiricilerini ve girişim kurucularını cezbetmeyi hedefliyor. Ayrıca portföy projelerine çapraz fonksiyonel destek sunmayı da amaçlıyor.

Flament, benzersiz bir şekilde farklılaştırılmış bir anlatıya ve eğlencenin token’laştırılmasına, telif haklarının ve lisanslamanın merkeziyetsizliğine dayanan sağlam bir yatırım tezine sahip olmasından dolayı Caerus Ventures’ı destekleyeceklerini belirtti. Ayrıca, bu yeni ekonominin teşvik yapılarını, yerel işletme ve finansman modellerinin içerik oluşturucularının ürettikleri ve elde ettikleri ödüller üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayacağına inandıklarını da ekledi.

NEAR Protocol

Alexander Skidanov ve Illia Polosukhin tarafından kurulan NEAR’ın vizyonu, finansı, yaratıcılığı ve toplumu yeni ve kapsayıcı yollarla yeniden keşfetmelerini sağlayan bir ağ oluşturmak üzerine. NEAR ile Blockchain teknolojisinin bir bütün olarak benimsenmesi söz konusu. NEAR Protocol, merkeziyetsiz uygulamaların ana akım olarak benimsenmesi arasındaki boşluğu kapatmak için gerekli performans ve kullanıcı deneyimini sağlayan ölçeklenebilir bir Blockchain’dir. Ağın yerel varlığı ise NEAR’dır. CoinMarketCap’in verilerine göre NEAR, piyasa değeri bakımından en büyük 24’ncü kripto para.

NEAR, A16Z, Pantera Capital, Electric Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Blockchain.com ve Baidu Ventures gibi en iyi VC’ler tarafından desteklenmektedir. Proje, geçmişte farklı ortamlarda çoklu evren deneyimleri için çok önemli olan çeşitli platformları desteklediğinden dolayı Armored Kingdom gibi eğlence serilerine ev sahipliği yapmak üzere seçildi. Oluşturulan 18 milyon hesap ve 550 bin üye ile NEAR topluluğu, protokolün platformunu, ekosistemini ve uygulamalarını destekleyen yenilikçilere, geliştiricilere ve katkıda bulunanlara küresel olarak dağıtılmış bir çatı konumunda.

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