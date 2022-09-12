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Kripto para piyasası yeniden toparlanmaya çalışırken, 4 altcoin piyasaya meydan okuyarak büyük oranda kazançlar elde etti.

LOOMOLD, VGX ve RVN, Yine Sahnede!

Bitcoin (BTC) emekleyerek 22.000 dolara ulaşmayı başardı ancak LUNA yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor. LUNA, sadece yedi gün içinde %317’nin üzerinde bir artışla haftalık en düşük seviyesi olan 1.80 dolardan 7.51 doalra fırladı. LUNA, daha sonra düzeltme yaşadı ve an itibariyle 5,73 dolardan işlem görüyor. Bu hafta sürpriz rallisi ile gündeme oturan diğer altcoin, Ethereum (ETH) tabanlı merkeziyetsiz bir uygulama platformu olan Loom Network ( LOOMOLD). LOOMOLD, yedi günün en düşük seviyesi olan 0.042 dolaran 0.096 dolara yükseldi. Altcoin, sadece bir haftada % 128’lik artış kaydetti. LOOMOLD, an itibariyle 0,092 dolardan işlem görüyor.

Son zamanlarda yatırımcısının yüzünü güldüren diğer bir altcoin, iflas bayrağını diken Voyager’ın yerel tokeni VGX. VGX 0,56 dolardan 1,19 dolara yükselerek sonra bu hafta %112’nin üzerinde artış kaydetti. VGX, yedi günün en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düzeltme yaşadı. VGX, an itibariyle 0,92 dolardan işlem görüyor. Piyasaya meydan okuyan diğer altcoin ise dijital varlıkları bir kullanıcıdan diğerine anında aktarmak için tasarlanmış, iş kanıtı, topluluk odaklı merkeziyetsiz bir blok zinciri ağı olan Ravencoin (RVN). RVN, yedi günün en düşük seviyesi olan 0.34 dolardan 0.62 dolara yükseldi. Bu, %82’lik bir artış anlamına geliyor. RVN, daha sonra ivme kaybettii ve an itibariyle 0,50 dolar değerinde.

Uzmandan Kritik Merge Yorumu!

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, Merge’in fiyat üzerinde etkili olmasının uzun zaman alabileceği konusunda uyarmıştı. Yönetici, güncellemenin fiyata ivme kazandırmasının altı ila sekiz ay kadar sürebileceğini söyledi. Buterin, doğru koşullar altında devasa bir fiyat artışından önce bir bekleme süresi olabileceğini açıkladı. Bellatrix yükseltmesinin başarılı bir şekilde yürütülmesinden sonra, Ethereum (ETH) fiyatı olumlu yanıt verdi. Uzmanlara göre, ETH’deki fiyat artışı altcoin sezonu olasılığını artırabilir. Portföy yöneticisi Travis Klingi, Merge konusunda iyimser. Makroekonomik şartlardaki belirsizliğin hala etkin olabileceğini belirten uzman, Merge’in orta ve uzun vadede ETH fiyatında etkili olacağını iddia etti.

Son bir haftada, ETH %10’un üzerinde arttı. CoinMarketCap’e göre, ETH fiyatı son 24 saatte %1.79 artışla 1.760 dolardan işlem görüyor. Chainalysis raporu, Etherum fiyat hareketinin, Merge sonrasında Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimlerinden ayrılabileceğini söyledi.