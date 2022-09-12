Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   4 Altcoin Piyasaya Meydan Okuyor! Merge, Altcoin’leri Nasıl Etkiler?

4 Altcoin Piyasaya Meydan Okuyor! Merge, Altcoin’leri Nasıl Etkiler?

Kripto para piyasası yeniden toparlanmaya çalışırken, 4 altcoin piyasaya meydan okuyarak büyük oranda kazançlar elde etti.
13:00
12 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası yeniden toparlanmaya çalışırken, 4 altcoin piyasaya meydan okuyarak büyük oranda kazançlar elde etti.

LOOMOLD, VGX ve RVN, Yine Sahnede!

Bitcoin (BTC) emekleyerek 22.000 dolara ulaşmayı başardı ancak LUNA yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor.  LUNA, sadece yedi gün içinde %317’nin üzerinde bir artışla haftalık en düşük seviyesi olan 1.80 dolardan 7.51 doalra fırladı. LUNA, daha sonra düzeltme yaşadı ve an itibariyle 5,73 dolardan işlem görüyor. Bu hafta sürpriz rallisi ile gündeme oturan diğer altcoin, Ethereum (ETH) tabanlı merkeziyetsiz bir uygulama platformu olan Loom Network ( LOOMOLD). LOOMOLD, yedi günün en düşük seviyesi olan 0.042 dolaran 0.096 dolara yükseldi. Altcoin, sadece bir haftada % 128’lik artış kaydetti. LOOMOLD, an itibariyle 0,092 dolardan işlem görüyor.

Son zamanlarda yatırımcısının yüzünü güldüren diğer bir altcoin, iflas bayrağını diken Voyager’ın yerel tokeni VGX. VGX 0,56 dolardan 1,19 dolara yükselerek sonra bu hafta %112’nin üzerinde artış kaydetti. VGX, yedi günün en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düzeltme yaşadı. VGX, an itibariyle 0,92 dolardan işlem görüyor. Piyasaya meydan okuyan diğer altcoin ise dijital varlıkları bir kullanıcıdan diğerine anında aktarmak için tasarlanmış, iş kanıtı, topluluk odaklı merkeziyetsiz bir blok zinciri ağı olan Ravencoin (RVN). RVN, yedi günün en düşük seviyesi olan 0.34 dolardan 0.62 dolara yükseldi. Bu, %82’lik bir artış anlamına geliyor. RVN, daha sonra ivme kaybettii ve an itibariyle 0,50 dolar değerinde.

Uzmandan Kritik Merge Yorumu!

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, Merge’in fiyat üzerinde etkili olmasının uzun zaman alabileceği konusunda uyarmıştı. Yönetici, güncellemenin fiyata ivme kazandırmasının altı ila sekiz ay kadar sürebileceğini söyledi. Buterin, doğru koşullar altında devasa bir fiyat artışından önce bir bekleme süresi olabileceğini açıkladı. Bellatrix yükseltmesinin başarılı bir şekilde yürütülmesinden sonra, Ethereum (ETH) fiyatı olumlu yanıt verdi. Uzmanlara göre, ETH’deki fiyat artışı altcoin sezonu olasılığını artırabilir. Portföy yöneticisi Travis Klingi, Merge konusunda iyimser. Makroekonomik şartlardaki belirsizliğin hala etkin olabileceğini belirten uzman, Merge’in orta ve uzun vadede ETH fiyatında etkili olacağını iddia etti.

Son bir haftada, ETH %10’un üzerinde arttı. CoinMarketCap’e göre, ETH fiyatı son 24 saatte %1.79 artışla 1.760 dolardan işlem görüyor. Chainalysis raporu, Etherum fiyat hareketinin, Merge sonrasında Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimlerinden ayrılabileceğini söyledi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Ethereum Balinalarının Gözdesi Artık O Değil! Shiba Toparlanacak Mı?
Ethereum Balinalarının Gözdesi Artık O Değil! Shiba Toparlanacak Mı?
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!
Son Dakika: İflas Eden Altcoin 2 Önemli Haberle Yükseliyor!
AVAX, WAVES, MANA ve APE: Sadece Biri Diğerlerinden Daha İyi Durumda!
AVAX, WAVES, MANA ve APE: Sadece Biri Diğerlerinden Daha İyi Durumda!
ABD’li Dev Yatırım Şirketi Bu Altcoin’i Tercih Etti: 471 Milyar Dolar!
ABD’li Dev Yatırım Şirketi Bu Altcoin’i Tercih Etti: 471 Milyar Dolar!
Shiba Inu’da 2 Kritik Gelişme: Analistlerden Çarpıcı Ralli Açıklaması!
Shiba Inu’da 2 Kritik Gelişme: Analistlerden Çarpıcı Ralli Açıklaması!
Analist, Altcoin için Umutlu: Para Akışı Katlanarak Artacak
Analist, Altcoin için Umutlu: Para Akışı Katlanarak Artacak
Santiment’ten Korkutan Terra Classic (LUNC) Uyarısı: Dogecoin’i Unutmayın!
Santiment’ten Korkutan Terra Classic (LUNC) Uyarısı: Dogecoin’i Unutmayın!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022