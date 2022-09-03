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Altcoin’den Ethereum’un The Merge Güncellemesi Öncesi “Askıya Alma” Kararı

Popüler altcoin'in topluluğu, The Merge güncellemesine kadar derhal yürürlüğe girecek şekilde Ethereum'da (ETH) borçlanmayı geçici olarak askıya alınması önerisini kabul etti.
14:30
3 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Aave topluluğu, The Merge güncellemesine kadar derhal yürürlüğe girecek şekilde Ethereum’da (ETH) borçlanmayı geçici olarak askıya alınması önerisi topluluğun çoğunluğunun oyu ile kabul edildi. Oylama ile topluluğun The Merge ve potansiyel bir Ethereum hard fork’una dönük tartışmaların ortasında Aave platformu için yüksek ETH’de borçlanma risklerinin önüne geçmek için ETH’de borçlanmanın geçici olarak askıya alınması önerisi kabul edilmiş oldu.

Aave’de The Merge Hazırlığı

Aave topluluğu, 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri ​​arasında “ETH’de Borçlanmayı Geçici Olarak Askıya Alma” teklifini oyladı. Oylamaya sunulan önerinin onaylanması için yaklalık 214 bin AAVE kullanıldı.

Aave, kullanıcıların The Merge güncellemesinden önce ETH’de borçlanmanın potansiyel hard fork Ethereum PoW token’ı (ETHW) ile kötüye kullanabileceğine inanıyor. Bu, The Merge öncesinde Aave platformu üzerinde yüksek ETH kullanımı riskine neden olabilir. Ayrıca, tasfiyelere ve yıllık yüzde getirilerin negatife dönmesine de neden olması söz konusu. Tüm bunlar Aave platformu için potansiyel iflas riski demek.

Tüm bunlarla birlikte, ETH’de yüksek borçlanma, Aave’deki sETH/ETH özyinelemeli borçlanma pozisyonlarını da etkileyebilir. Böyle bir durumda kullanıcıların pozisyonlarının tasfiyesi ve stETH ile ETH arasındaki sabitin (peg) kaybedilmesi söz konusu. Bu nedenle, kripto para piyasalarında daha fazla tasfiye ve iflas riski ile karşı karşıya kalınabilir.

Çoğunluk Aave platformu üzerinde ETH’de borçlanmanın geçici olarak askıya alınması yönünde oy kullanarak tüm bu risklerin önüne geçmiş oldu. Ayrıca, Aave DAO, Ethereum’un The Merge güncellemesini desteklemek için çoktan sunulan teklife yeşil ışık yaktı. Öte yandan borç verme platformu, herhangi bir potansiyel Ethereum hard fork’u için destek sunmayacak.

The Merge Beklenenden Daha Erken Gelebilir

Ethereum ağındaki ortalama hash rate’in 900 TH/s’nin üzerine çıkmasından dolayı The Merge güncellemesinin öngörülen 15 Eylül’den önce gerçekleşmesi bekleniyor. Etehreum’un geliştiricisi ve kurucu ortağı Vitalik Buterin, Ethereum’un merakla beklenen The Merge‘sinin kesin tarihinin ağın ortalama hash rate’ine bağlı olduğunu belirtmişti.

The Merge’nin 15 Eylül’de tetiklenerek gerçeklemesi için ağın ortalama 872 TH/sn’lik bir hash rate’e ihtiyacı var. Daha yüksek hash rate güncellemenin bekleneden daha önce gerçekleşmesi anlamına geliyor.

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