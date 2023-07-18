Kripto para sektörü beklenmeyen bir yükseliş sonrası şimdi de beklenmeyen bir düşüş yaşıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yeniden 30.000 dolar altına çekildi ve BTC için olan düşüş, altcoinlerde daha sert hissedildi. Herkes XRP gibi popüler altcoinlerin yükselişine odaklanmış durumdayken aslında son günlerde adını unutturan bir altcoin, ünlü analistin dikkatini çekti. Michael van de Poppe, Chainlink’i (LIN) unutturmadı.

BTC Düşüyor, LINK Yükseliyor

Toplam piyasa değerine göre en büyük 23. kripto para birimi LINK, ihtişamlı günlerine dönmenin özlemi içerisinde gibi gözüküyor. Bir zamanlar top 10’un değişmez projelerinden olan LINK, şu an ise piyasanın tam tersi yöne ilerleyerek geri dönmek istediğini gösteriyor. LINK fiyatı son 24 saat içerisinde %4, 7 gün içerisinde i %12 yükseliş elde ederek piyasanın tam tersi yöne kürek çekiyor.

LINK, son 24 saat içerisinde günlük ticari hacmini %187 artırmayı başardı ve 562 milyon dolara ulaştı. Tanınan analist Poppe de bunun kesinlikle iyimser bir durum olduğunu düşünüyor. Projenin fiyatının yakın zamandaki likidasyonlar ile dibi görmesi, Poppe’ye göre olumlu. Ünlü analist buradan sonra ise 15 doları hedefliyor.

Ünlü kripto para analistinin paylaştığı grafiğe bakıldığında LINK/USD paritesinin 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde tutunduğu görülüyor. Bu destek, LINK için 9,5 doların üzerine yönelik ralliyi desteklemeye yetebilir. BTC fiyatının 30.000 dolar altına düşmesine rağmen rallisini yarıda kesmeyen LINK, uzun süre buna dayanamaz. Bu sebeple BTC fiyatı 30.000 dolar altında kalırsa LINK de eski destek noktasına çekilebilir.

LINK Fiyatı Yükselişi Nerede Kesecek?

Ancak tekrar 30.000 dolar altına iğne atılması LINK için 12 dolara yönelik bir ralli başlatabilir.

Chainlink şu an DeFi protokollerinin en çok kullandığı proje. Kısa süre önce airdrop yapan Arkham da fiyat takibi için Chainlink oracle hizmetini kullanıyor ve kullanım alanı genişledikçe genişliyor. Teknik açıdan da olumlu bir formasyon içerisinde olduğu görülen LINK için şu an gelecek oldukça parlak.