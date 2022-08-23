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  •   Alman Mali Düzenleyici BaFin’den Yeni Kripto Para Uyarısı: Devlet Garantisi Yok

Alman Mali Düzenleyici BaFin’den Yeni Kripto Para Uyarısı: Devlet Garantisi Yok

Alman Federal Bankacılık Düzenleme Kurumu (BaFin), düzenlenmiş bankalarda tutulan varlıkların aksine, tüketicilerin potansiyel olarak kripto para yatırımcılarını kaybedebilecekleri uyarısında bulundu.
15:10
23 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Alman Federal Bankacılık Düzenleme Kurumu (BaFin), Pazartesi günü bireysel yatırımcılara yönelik önceki uyarılarında dozu artırarak, kripto paralara yatırım yaparken devlet destekli koruma sağlanmamasından dolayı yatırımcıların tüm parasını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

“Devlet Garantisi Yok”

Alman mali düzenleyici BaFin, kripto para yatırımlarıyla ilgili Şubat ayında yaptığı uyarı için gittiği değişiklikte, Almanya’da başarısız olarak çöken kripto para projelerinde kaybedilen paraların geri alıp alınmamasının iflas yasasının ayrıntılarına ve hizmetin kesin koşullarına bağlı olduğunu belirtti. Kripto kredi şirketi Celsius gibi son aylarda çekilen iflas bayrakları, şirketlerin müşterilerin uzun yasal işlemlerin bir parçası olarak paralarını geri almak için mücadele etmek zorunda olduğu karışık iflas davalarının açılmasına neden oldu.

BaFin’den yapılan açıklamada, ticaret platformları veya cüzdan sağlayıcıları çöker veya iflas edecek olursa mevduat garanti planları veya yatırımcı tazminat planları gibi müşterilerin kayıplarını kapsayan hiçbir korumanın sağlanmadığı, kripto varlıklar için bu tür devlet destekli sistemlerin bulunmadığına dikkat çekildi.

Buna karşılık, Avrupa Birliği (AB) yasalarına göre geleneksel bankalardaki varlıklar genellikle 100 bin Euro’ya (99 bin dolar) kadar sigortalıdır. Bu, tüketicileri korumak ve piyasalarda meydana gelebilecek bir panikle bankalardan kaçışın önüne geçmek için yapılmaktadır.

MiCA için Bekleniyor

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi, kısa süre önce “MiCA” olarak anılan kripto para düzenlemesi üzerinde resmen anlaşmaya vardı. Ancak düzenleme henüz yürürlüğe girmiş değil.

Şu anda AB bölgesindeki birçok mali düzenleyici, gerçek olamayacak kadar iyi görünen ve hızlı zengin olma vaadinde bulunan girişimlere karşı dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılar yaparak yatırımcıları korumaya çalışıyor.

Öte yandan 19 Ağustos’ta bir kez daha çöken kripto para piyasaları, Bitcoin öncülüğünde toparlanmaya çalışıyor. En büyük kripto para, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 0,76 yükselişle 21 bin 373 dolardan işlem görürken, en büyük altcoin Ethereum ise 24 saatte kaydettiği yüzde 2 yükselişle bin 605 dolardan alınıp satılıyor.

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