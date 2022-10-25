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Alelacele Bu Kripto Paradan Alıyorlar! Balinalar Yükselişi Sezdi!

Balinalar ilk 10 kripto para arasında yer alan bu altcoine yoğun ilgi gösteriyor. Peki ama neden?
21:15
25 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı bugün yeniden 19.800 doları aştı ve bu hareket gelmeden önce balinalar popüler altcoine hücum etti. Yıllardır devam eden sorunun çözülmesiyle birlikte bu kripto paranın artık ATH seviyesini yeniden ziyaret etmesi bekleniyor. Peki son durum ne? Balinalar neden bu denli agresif alımlara başladı. Yatırımcıların merak ettiği tüm detaylar haberimizde.

Kripto Para Balina Hareketleri

Ripple’ın yerel tokenı XRP, dijital varlık piyasasındaki düşüşün ortasında son 90 gün içinde yükselmeyi başaran nadir kripto paralardan biri oldu. Son zamanlarda Ripple ve SEC arasında uzun süredir devam eden önemli davanın olumlu sonuçları, balinaların popüler kripto paraya olan ilgisini de artırdı. 2018 yılından bu yana ATH seviyesini göremeyen XRP, son boğa piyasasında da SEC tarafından açılan dava nedeniyle baskı görüyordu.

Whale Alert, büyük kripto cüzdanlarının son 24 saat içinde 105 milyondan fazla XRP aldığını bildirdi. Balinalar tarafından biriktirilen kümülatif XRP değerinin yaklaşık 48,3 milyon dolar olduğu hesaplanıyor. Balina hareketlerini izleyen hizmet tarafından tespit edilen en büyük alım Bitstamp kripto borsasından 25,8 milyon dolar değerinde XRP eklenmesiydi. Bugün gelen yükseliş ise en azından kısa vadede balinaların doğru bir hamle yaptığını gösteriyor.

XRP Coin Yorum

XRP Coin fiyatı son 24 saatte 0,445 dolar ile 0,461 dolar arasında hareket etti. Günlük işlem hacmi %14 seviyesinde düşse de 1,2 milyar dolarla iyi bir seviyede bulunuyor. XRP’nin piyasa değeri de 23 milyar dolarlı geçti ve bu onu en büyük 6’ncı kripto para yapıyor. Özellikle özet karar konusunda Ripple ve SEC’in anlaştığını duyurması XRP yatırımcılarına rahat bir nefes aldırdı.

Bununla birlikte, balina izleyici ayrıca 100 milyon XRP’nin ‘Ripple’ adlı bir cüzdandan bilinmeyen bir cüzdana taşındığını bildirdi. Bu işlem yaklaşık 45,4 milyon dolar değerindeydi. Son fiyat düşüşünün ortasında 205 milyondan fazla XRP’nin birden fazla bilinmeyen cüzdana taşındığını belirtmek önemlidir. Balinalar fiyat düşüşünü satın almayı başardı.

Daha önce de 240 milyonluk bir alımı duyurmuştuk. SEC, önemli Hinman konuşma notları hakkındaki iddialarından vazgeçti ve bunları sanıklara sundu. Bu Ripple cephesi için önemli bir kazanımdı.

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