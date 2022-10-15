Her sektörde olduğu gibi yeni gelişmeye başlayan NFT sektöründe de aldığımız NFT'nin orjinal mi sahte mi olduğunu bilmemiz gerekiyor.

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Nasıl anlarsınız? NFT üreten ve satışa koymak isteyen sanatçılar, eserlerinin orijinal olduğunu kanıtlamak için NFT pazar yeri uygulamalarının kullandığı doğrulanmış profil akışından geçerler. Yani NFT pazarlarına girdiğinizde, tıpkı twitter ve instagram sosyal medya platformlarında olduğu gibi mavi tik ibaresi görebilirsiniz. Bazen anlam veremediğimiz şekilde olmadık koleksiyonların bu mavi tik’i alabildiği oluyor tabi. Bunun dışında da ilgili sanatçının veya koleksiyonu üreten cüzdanın, cüzdan adresi bilgisine sahipseniz, ki bu adresler ödeme alma amacıyla halka açık bir şekilde paylaşılır, eserin orijinalliğini teyit etme şansınız olur. Buna ek olarak, NFT’nin hareketlerini blockchain izleme uygulamasından örneğin etherscan gibi sitelerden takip ederek hem sanatçının hem de eserlerinin orijinalliğinden emin olabilirsiniz. Böylelikle içiniz ve kafanız rahat etmiş olur. 🙂

NFT Kavramı Nasıl Ortaya Çıktı?

Bu konu hakkında düşünüp dururken NFT kavramı nasıl ortaya çıktı diye sorular dolaşabilir kafanızda. Bunu kendimce şu şekilde açıklayabilirim. Covid’den öncesi ve Covid’den sonrası olarak düşünebiliriz. Bilenler muhakkak vardır. Normal hayatta varlıklı olan sanata, tarihe, kültüre önem veren insanların katılım sağladığı müzayedeler oluyordu. Tarihi eser satışları gerçekleşiyordu. Resim sergileri düzenleniyordu ve normal hayatımızda bu döngü devam ederken Covid ile birlikte bu döngü sağlanamaz hale geldi. Fiziksel ortamlarda bunlar gerçekleşemedi ve bu şeylere değer veren kişiler katılım sağlayamadı. Sanatçılar ister istemez hem kendilerini hem sanatlarını sergileyemedi ve bu bir sorun olarak ortaya çıkmaya başladı. Bunun üzerine bu sorunu nasıl çözebiliriz diye düşünülürken, fiziksel ortamda oluşan bu döngüyü dijital ortama taşımaya karar verdiler. Yani sanat eserlerimizi, tarihi eserlerimizi, düzenlenen müzayedeleri artık NFT pazarlarında açık arttırma veya değer biçme üzerine düzenlemeler yapmaya başladılar. Bir nevi fiziksel alanda ortaya çıkan boşluğu dijital ortamda doldurdular.