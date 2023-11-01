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Alchemy Pay, İstanbul’da Yat Partisi Düzenliyor 

14:51
1 Kasım 2023
COINTURK Yazar: COINTURK

Yapılan açıklamalara göre Binance Blockchain Haftası kapsamında 11 Kasım 2023’te İstanbul’da, Alchemy Pay Influencer Yat Partisi düzenlenecek. Partiye,önemli fikir liderlerinin, topluluk liderlerinin ve medya kişiliklerinin katılacağı ifade ediliyor. 

Alchemy Pay Influencer Yat Partisi  

Alchemy Pay, etkinliğe katılanları çeşitli ödüllerin de beklediğini ifade ediyor. Bu ödüller ise şu şekilde sıralanıyor:  

  • 500 USD değerinde hazırlanmış premium hediye paketi  
  • Tweetleme ve etkinlik paylaşımı da dahil olmak üzere sosyal medya paylaşımları için 500 USDT’ye kadar ödül 
  • Çeşitli oyunlara ve mücadelelere katılanlar için 800.000$ değerinde ACH ödülü 

Bunlara ek olarak yapılan açıklamalara göre etkinlikte her katılımcıya benzersiz bir konuk numarası içeren kişiselleştirilmiş bir bileklik verilecek ve bu etkinliğe giriş bileti olacak. Ayrıca gece boyunca gerçekleşecek etkinliklerde kullanılmak üzere her katılımcıya 2.000 ACH verileceği de ifade ediliyor. 

Öte yandan Alchemy Pay, katılımcılar için özel hediye paketleri hazırladıklarını dile getiriyor. İçinde Alchemy Pay’in en yeni ürünlerinin yanı sıra sınırlı sayıda üretilen bir altın yüzük yer aldığı da ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara göre bu pakette, bir kapüşonlu sweatshirt ve tişört, bir not defteri, bir spor şişesi, bir spor çantası, bir kalem ve bir dizi çıkartma yer alıyor. 

Etkinlik Detayı 

Yapılan açıklamalara göre etkinlik saat 19:15’te kayıt ve karşılama ile başlayacak, saat 20:00’da ise yatın hareket edeceği ifade ediliyor. Yatın hareket etmesi ile birlikte bir açılış konuşması yapılacağı ve 20:20 itibari ile etkinliğin tam anlamı ile başlayacağı dile getiriliyor. Saat 22:00’da ise hediyelerin dağıtlmaya başlanacağı ve 23:00 itibari ile etkinliğin sona ereceği ifade ediliyor.  

Bunlara ek olarak etkinlik sınırlı sayıda kişi için geçerli olacak ve girişte bilet satışı yapılmayacak. Dolayısıyla Alchemy Pay, etkinliğe katılmak isteyenler kayıtlarını önceden yaptırması gerektiğinin altını çiziyor.  

Tüm bunların yanında 2017’de Singapur’da kurulan Alchemy Pay, işletmeler, geliştiriciler ve son kullanıcılar için kriptoyu geleneksel fiat para birimleriyle sorunsuz bir şekilde bağlayan bir ödeme ağ geçidi olarak tanımlanıyor. On & Off-Ramp çözümü, NFT Checkout, Crypto Card ve Crypto Payments ile Alchemy Pay 173 ülkede ödemeleri destekliyor.

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