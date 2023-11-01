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  •   Bitcoin ve Altcoin’leri Etkileyebilecek Kritik ABD Verisi Şimdi Açıklandı! Sürpriz Var!

Bitcoin ve Altcoin’leri Etkileyebilecek Kritik ABD Verisi Şimdi Açıklandı! Sürpriz Var!

Özet

  • ABD'nin Ekim ayı ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi beklentilerin altında, 113 bin olarak geldi.
  • ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi kripto para piyasası için önemli bir öncü gösterge olarak kabul edilmektedir.
  • Üstelik verinin olumlu ya da olumsuz gelmesi sadece Bitcoin, altcoin'ler ve ABD dolarını değil aynı zamanda altın ve borsa senetlerini de etkilemektedir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
15:15
1 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasası katılımcıları ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sinin çok yakında onaylanacağı beklentisiyle coşkuyla hareket ederek Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin yukarı yönde ivmelenmesini sağlamış olsalar da önemli makro verileri takip etmeye devam ediyorlar. Nitekim piyasaların merakla beklediği ve Fed’in yakından takip ettiği iş gücü piyasasının durumunu gösteren güçlü bir gösterge olan ABD’nin Ekim ayı ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi kısa süre önce açıklandı.

ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği Verisi Beklenti Altında Geldi

ABD’nin Ekim ayı ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi 113 bin olarak açıklandı. Beklentiler verinin 150 bin olarak açıklanması yönündeydi. Eylül ayı verisi 89 bin olarak açıklanmıştı.

ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam değişimi sonuçları, kürsel piyasalarla birlikte kripto para piyasasını da doğrudan ve en çok etkileyen veriler arasında yer alıyor. Bu noktada aylık olarak açıklanan ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi de oldukça önemli bir konumda ve devlerin tarım dışı istihdam verisinden iki gün önce açıklanmasıyla öncü bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Veri Kripto Para Piyasasını Nasıl Etkileyebilir?

ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi, yaklaşık 400 bin ABD çalışanının bordro verilerine dayalı olarak hazırlanan, tarım dışı, özel istihdam alanlarındaki aylık istihdam değişimi ölçüsüdür. Devlet verilerinden iki gün önce açıklanır ve devletin tarım dışı istihdam verileri öncesi güçlü bir öncü gösterge olarak kabul edilmektedir.

Gösterge verileri oldukça değişken olabilmektedir. Beklenenden yüksek bir veri açıklanması genel olarak ABD doları için pozitif/boğa iken kripto para piyasası için negatif/ayıdır. Beklenenden düşük açıklanan veri ise genel olarak ABD doları için negatif/ayı iken kripto para piyasası için pozitif/boğa habericisi olabilmektedir.

Üstelik veri sadece Bitcoin ve altcoin‘ler, ABD doları, altın ve borsa senetlerindeki düşüşleri ve yükselişleri göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda enflasyon, konut fiyatları, gayrisafi milli hasıla ve istihdamla ilgili istatistikler de sunmaktadır. Dolayısıyla işe alma, işten çıkarma, konut satışları ve tüketilen her ürünün fiyatı ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisine göre değişebilmektedir.

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